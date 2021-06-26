Украинской Конституции – 2300 лет

Творили Основной закон еще до того, как это стало мейнстримом

Сегодня мы празднуем четверть века со дня принятия Конституции Украины. Впрочем, дата эта чрезвычайно условна. С одной стороны, хотя действующим считается именно этот документ, реально действует его редакция 2004 года, отмененная в 2010-м и восстановленная в 2014-м. А с другой – конституционный процесс в Украине насчитывает, в зависимости от размаха мысли исследователя, сто, триста или тысячу лет. Или даже 2300, потому что Крым – это Украина! И хотя понятие "конституции государства" тогда и сейчас существенно отличаются, все же в каждой эпохе можно найти закон, который по праву назывался бы Основным.

С древних времен

А вернее – с древнейших. История нашей конституанты отсчитывается от начала III века до нашей эры! Тогда на месте современного Севастополя располагался эллинский полис Херсонес. Он уникален тем, что единственный во всем Причерноморье сохранил демократический строй. Не все было гладко, и вероятно в этот период там произошел олигархический заговор или попытка установления тирании, но народоправство конце победило. В честь события и для предотвращения рецидивов отцы города заключили для граждан торжественную присягу, текст которой высечен на стеле. Да, это еще не совсем Основной закон. Но в нем уже есть два базовых элемента, без которых невозможна ни одна Конституция: определение территории государства и указания политического и государственного строя.

Заметьте – 23 века прошло, а мы движемся в указанном Херсонесом направлении – демократической республики. Совпадение? Не думаю.

Время Руси

На протяжении тысячелетия после классической античности Основные законы на территории Украины если и принимались, то мы о них ничего не знаем. А вот с Х века сведения у нас надежные.

Как ни странно, Русь присоединилась к международному праву раньше, чем получила государственное. В 911 году между Киевом и Константинополем был подписан первый договор ("договор" 907 года, как и одновременный "поход", ошибочно датированы), который определял взаимоотношения двух государств и порядок судопроизводства наших купцов в Византии. Затем нормы этого и более поздних соглашений с Византией сильно влияли на право Руси.

23 века прошло, а мы движемся в указанном Херсонесом направлении

Через несколько лет после крещения князь Владимир Святой решил разграничить на Руси небесное и земное. В 995/996 году он дал Десятинной церкви грамоту на получение десятины, которая в 1011 превратилась в первый церковный устав. Несмотря на свое название, документ касался устройства всей государственной власти, поскольку разграничил юрисдикцию светских и церковных судов, а также отдал священникам контроль мер и весов. Все остальные вопросы остались в ведении князя. Позже свой церковный устав издал князь Ярослав, а затем каноническое право окончательно отделилось от государственного.

Где-то после 1016 то же Ярослав (тогда еще совсем не Мудрый, а скорее Братоубийца) издал свой судебник, "древнейшую правду" – нечто вроде простого уголовного кодекса с сохранением кровной мести и рабства. Лет через 50 она была дополнена "правдой Ярославичей", которая закрепила разделение элиты и плебса. Вместе с "Поконом вирным" и "Уроком мостникам" все это составило краткую редакцию "Русской Правды" – важнейшего документа того времени. Позже к расширенной редакции вошел "Закон судный людям".

Но по сравнению с присягой граждан Херсонеса, государственный процесс на Руси – это все же шаг назад.

Литовско-польский период

В сложные XIII-XIV века на большей части Украины, которая находилась под литовским контролем, продолжало действовать русское право. Правители исповедовали принцип: "старого не двинемся, нового не вводим". Лишь в отдельных городах появляется Магдебургское право, которое обеспечивало внутреннее самоуправление жителей и выборность местной власти.

Окончательный переход от русского к собственно литовскому праву начался с введением в 1468 году судебника великого князя Казимира IV, который определял новые нормы судопроизводства. Впоследствии были изданы еще три таких судебника, но высшей силы, которая принадлежала Литовским уставам, они не имели.

1529 появился Первый (Старый) Литовский устав, который соединил все нормы русского, литовского, а также отчасти польского и немецкого права. Среди важнейших отличий от судебников прошлого – устав гарантировал политические и имущественные права шляхты по типу Великой хартии вольностей (то есть те же права существовали с незапамятных времен, но периодически их должны были подтверждать очередные правители). В 1566-м появился второй устав – полный и точный.

Несмотря на заключение в 1569 году Люблинской унии, по которой все украинские земли оказались в составе Польши, литовское право сохранило свои позиции. Третий устав 1588 года переживет и Речь Посполитую, и Гетманщину, будучи отмененным уже в Российской империи только в 1840 году!

Появление в XV веке на исторической арене казачества привело и к появлению новой правовой системы. Если запорожцы судились по обычаю, формально подчиняясь власти Литовского статута, то реестровые казаки получили право на самоуправление, освобождение от повинностей и другие "вольности" (которые, впрочем, регулярно нарушали польские чиновники).

Что касается Юга, то и украинские улусы Золотой Орды, и Крымского ханства руководствовались ясой – сборником законов Чингисхана, – а позже исламским шариатом. Впрочем, это законодательство скорее было судебным, чем административным.

Таким образом, за Основной закон средневековым и раннемодерным украинцам правили Литовские уставы – их уже без натяжки можно назвать Конституциями.

Гетманат

Украинская революция 1648 года привела к распространению казацкого права на всю освобожденную территорию. Но по Зборовскому договору 1649 года "вольностями" могли пользоваться только казаки, а крестьяне должны были отбывать прежние повинности. Однако все гетманские соглашения – что с польским королем, что с московским царем – по сути делали Украину субъектом международной политики и определяли государственный строй, а потому были для украинцев настоящими конституциями до ликвидации Гетманщины.

В начале XVIII века у нас появляется проект первой современной и по содержанию, и по названию Конституции. В 1710 году гетман-эмигрант Пилип Орлик подписал "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых", более известные по своему латинскому названию – Pacta et Constitutiones. Конституция Орлика охватывала максимально широкий круг вопросов устройства будущего украинского государства и была вершиной развития не только нашего, но и всего восточноевропейского права. Единственное, что мешает назвать этот документ первой Конституцией Украины – то, что он так никогда и не был воплощен в жизнь. Хотя отдельные его положения действовали до 1714 года.

Под Россией

В период окончательного поглощения Украины Россией правоведы сделали несколько попыток кодификации собственно украинского права – чтобы если не в политической, то хотя бы в юридической плоскости отстоять свои позиции. "Права, по которым судится малороссийский народ" 1743 года, "Суд и расправа в правах малороссийских" 1750 года, "Экстракт малороссийских прав" 1767 года и "Экстракт из указов, инструкций и установлений" 1786 года так и не стали официально признанными, но широко использовались в делопроизводстве.

Конституция Орлика была вершиной развития всего восточноевропейского права

В 1843 году в Украине официально начал действовать "Свод законов Российской империи", который формально оставался основным законом до февраля 1917 года. В этот мрачный период украинские общественные деятели создали несколько проектов конституций. "Заповедная государственная грамота", она же "Русская правда" декабриста Павла Пестеля 1824 года, "Наброски Конституции Республики" кирилло-мефодиевца Георгия Андрузского 1847 года, "Вольный Союз – Свободная Союз" Михаила Драгоманова 1884 года, "Основной Закон независимой Украины" Николая Михновского 1905 года – вот неполный список. По ним можно отследить эволюцию украинской государственной мысли – от областничества в неделимой России через субъект федерации к полной независимости.

Революция

Практическая реализация этих идей пришлась на период Украинской революции 1917–1921 годов. Основными законами можно считать четыре Универсала Центральной Рады, которые за июнь'17 – январь'18 последовательно превратили нашу страну из автономии на независимую Украинскую Народную Республику.

29 апреля 1918 года была принята и собственно Конституция ("Устав о государственном устройстве") УНР. Но в тот же день случился гетманский переворот, так что действовать ей не пришлось. Зато Павел Скоропадский ввел в действие два конституционных закона: "Грамоту ко всему украинскому народу" и "Законы о временном государственном устройстве Украины"

Своим "Временным основным законом" в ноябре того же года обзавелась и Западно-Украинская Народная Республика. Последней независимой украинской Конституцей в первой половине ХХ века стал "Конституционный закон №1" от 15 марта 1939 года, провозгласивший независимость Карпатской Украины.

Своеобразной предконституцией будущей самостоятельной соборной Украины можно считать Закон "Об устройстве Украинского главного освободительного совета" от 1944 года.

Советы

Советская оккупация нашей страны была обставлена множеством формальностей, в том числе и "конституциями". Первая 1919 года провозглашала классовый строй и диктатуру пролетариата. Вторая 1929 года принимала курс на коллективизацию и индустриализацию. Третья 1937 года говорила о победе социалистического строя. А четвертая 1978 года – о "руководящей и направляющей роли" Компартии. По этой последней "Конституцией" (с изменениями, разумеется) мы жили до 1995 года.

Независимость

Определенные конституционные нормы содержались в Декларации о суверенитете 1990 года и Акте независимости в 1991 году, но полного ухода от старых норм не произошло. 8 июня 1995 года был заключен Конституционный договор между президентом и парламентом, а 28 июня следующего года приняли первую и, по сути, единственную конституцию Украины.

С тех пор наш Основной закон лихорадит. В декабре 2004 года во время Оранжевой революции Конституция была пересмотрена в сторону сокращения президентских полномочий нового ее гаранта – Виктора Слабого. В сентябре 2010 года Конституционный суд откатил правки "попередников", снова сделав полноценным руководителем страны Виктора Грешного. 21–22 февраля 2014 года в драматический момент Революции Достоинства парламент снова вернул страну к Конституции в редакции 2004 года, по которой мы и живем сегодня. Несколько изменений, которые не затрагивали основ государственного устройства, были внесены в течение 2011–2013 и 2016–2019 годов.

За прошедшие тысячи лет правители настругали множество законов, некоторые из которых, хотя и с оговорками, можно назвать основными. На фоне этого разнообразия наши сегодняшние упражнения с Конституцией выглядят мило и забавно. Поэтому если вдруг завтра появится еще один Основной закон, не переживайте – это вполне нормальный процесс.