Украина может стать мачехой для оккупированных территорий

Ждут ли нас в Крыму и на Донбассе?

Месячные ливни, которые залили Крым и вызвали невиданные за последние десятилетия разрушения, вызвали также и традиционные срач в украинском Интернете. Кто-то иронизировал над тем, что теперь на полуострове закрыта тема водоснабжения. Другие откровенно издевались над крымчанами, спрашивая их о "камнях с неба". Некоторые попытались пристыдить хейтеров, напоминая, что в Крыму живут "наши люди" и что не стоит играть на руку российской пропаганде о "злобных украх". Но дело здесь не в том, злые или добрые украинцы. Эти дискуссии – следствие существования большого, плохо оговоренного и крайне болезненного вопроса. Вопроса, ждут ли на оккупированных территориях возвращения в Украину?

Украинцы – не уникальный народ. От раздела Австро-Венгрии прошло более 100 лет, некоторые венгры до сих пор не согласны с сине-желтым флагом над Закарпатьем. О неуверенности границ и хрупкости мира на Балканах и говорить излишне. Нам в этом случае проще. Что бы там ни говорили русские – Крым с Донбассом являются международно-признанными украинскими территориями. Однако было бы по меньшей мере наивно, а то и опасно закрывать глаза на существование большого количества людей, которые думают иначе. А точнее – значительного числа формально украинских граждан, которые не желают возвращения их малой родины под власть Украины.

С другой стороны, многие из корреспондентов на подконтрольной Киеву территории забывают святое правило эпохи раннего Интернета – "отучиваемся говорить за всех". Обвинять всех без исключения жителей Крыма и Донбасса в участии в "референдумах", получении российских паспортов и так далее, а потом злорадствовать по поводу их проблем – неправильно. Не в моральном, а именно в фактологическом смысле (об этом речь пойдет ниже).

Ну и, наконец, неправы те "миротворцы", которые всерьез поощряют не портить картинку об Украине в глазах жителей оккупированных территорий. Почему? Потому что, во-первых, даже если бы по нашу сторону линии разграничения жили только ангелы, российское телевидение все равно бы показывало их чертями. А во-вторых, потому что не настроения населения, а российское оружие не дает вернуться Крыму с Донбассом домой.

Так кто же прав, если все ошибаются? Ответ таков – тот, кто осознает всю сложность ситуации, а не пытается представить ее в черно-белых тонах. Поясню это подробно на примере Крыма, а затем коротко проанализирую различия ситуации на Донбассе.

Итак, главное, население Крыма – наиболее неоднородная региональная община в Украине. И это создает как вызовы, так и возможности. АРК и Севастополь – единственные административные единицы более высокого ранга, в которых этнические украинцы составляют меньшинство, а преобладают русские. Полуостров лидирует по количеству собственно уроженцев России (19% в АРК и 27% в Севастополе), следующей является Луганщина всего с 13%. Крым является домом для 12% крымских татар – нигде больше коренной народ не представляет такой большой доли.

Даже если бы по нашу сторону линии разграничения жили только ангелы, российское телевидение все равно бы показывало их чертями

Это значит, что не существует и не может существовать никаких "крымчан в вакууме". Есть сложное кружево различных этнических, религиозных и политических групп, которые по-разному относятся к Украине.

Судите сами. По официальным данным, в АРК 96,77% участников "референдума" 2014-го поддержали "присоединение" Крыма к России при явке 83,1%. В Севастополе за "присоединение" к РФ проголосовали 95,6% избирателей при явке 89,5%. Однако учитывая, что "референдум" проводился в условиях оккупации, не только признавать, но даже доверять его "результатам" нет никаких оснований. Безусловно, определенная часть жителей полуострова, прежде всего этнические русские и переселенцы, всегда поддерживала идею присоединения к России. Но их количество никогда не было слишком большим. В 1994 году в крымском парламенте однозначно "зароссийскими" были 58 депутатов из 100; 1998 – 6 депутатов; 2002 – 5 депутатов; 2006 – 23 депутата; 2010-го – 8 депутатов. Доминирующие здесь коммунисты и регионалы, несмотря на всю свою риторику, были прежде всего украинскими партиями ("Техас должны грабить техасцы"). Наблюдалось постепенное и неуклонное снижение популярности "русской идеи" в политическом пространстве.

Согласно исследованию Центра Разумкова, в 2008 году за выход Крыма из состава Украины и присоединение к России высказались 63,8% жителей Автономной Республики и 72,4% севастопольцев. Поквартальные отчеты Программы развития ООН в Крыму свидетельствуют о снижении доли сторонников присоединения с 70% до 65% в период с 2009 по 2011 года. Однако, когда респондентам задавали несколько иначе сформулированный вопрос об оптимальном статусе Крыма, кардинально менялась и картина ответов: только 43–45% высказывались за превращение АРК на субъект Российской Федерации, а 26–32% – за сохранение автономии в составе Украины. По данным Research & Branding Group, в 2012 году количество крымчан, которые выступали за украинский статус полуострова, впервые превысило количество сторонников российского статуса в соотношении 40% против 38%. Опросы Института Гэллапа зафиксировали снижение удельного веса сторонников передачи Крыма к России с 33% в октябре 2011 года до 23% в мае 2013 года. По данным Киевского международного института социологии, в 2013-м 36% крымчан поддерживали объединение Украины с Россией, а в феврале 2014 года – 41%.

То есть на момент начала российской оккупации только примерно 40% крымчан (каждый уроженец России и столько же местных совков) действительно ее приветствовали.

Количество проукраинских жителей Крыма определить сложнее, но тоже возможно. Грубо предположим, что таковы почти все крымские татары (неполные 12% минус не более десятой части "перебежчиков"). Также запишем в эту группу большинство украинский, не изменили свою идентичность во время "переписи" 2014 года. Если в 2001 году украинцами себя назвали 24%, то в 2014 – 15%. Пусть какой то процент из них – за союз с Россией. Но были и русские, и представители других народов, для которых именно Украина стала Родиной.

Поэтому с большей или меньшей вероятностью мы можем говорить о 25% крымчан, которые аннексию не восприняли.

Остальные, как всегда, составили "болотце", для которого стоимость колбасы всегда была важнее флага над правительственными зданиями.

За прошедшие семь лет, однако, произошли существенные изменения. Хотя формально население полуострова изменилось мало, на самом деле его оставили не менее 200 тысяч человек (преимущественно проукраинских и частично нейтральных взглядов). Зато прибыли более полумиллиона отчетливо пророссийских насельников из России и оккупированного Донбасса. Один только Севастополь имеет 450 тысяч официальных и 700 тысяч реальных жителей.

Это значит, что реальная база поддержки у Кремля увеличилась до более 50% крымчан, а проукраинская "оппозиция" уменьшилась до 15%.

Понятно, что это все само по себе ничего не значит в деле возвращения Крыма под полный украинский суверенитет – как ничего не стоило мнение крымчан в 2014 году. Когда в России произойдет коллапс образца 1991-го, тогда над полуостровом вновь будут подняты украинские флаги.

Но проблему это не снимает. Пусть какая-то часть прибывших россиян, поняв, к чему все идет, вернется в Россию. Однако будут и те, кому отступать некуда. Ясно, что без украинских паспортов у них не будет права голоса. Но хватит ли у Киева металла в сердце, чтобы лишить их незаконно приобретенной собственности? А если они будут сопротивляться с оружием? А если будут просто вести агитацию среди ватников с трезубцами в паспортах? Принудительное выселение?

Да, некая часть украинцев снова приедет на полуостров. Но далеко не все захотят здесь жить и дальше. "Болотце" расколется – кого-то так утомит Россия, что они будут встречать украинские танки цветами. Но будут и те, чьи мозги безвозвратно исказила российская пропаганда.

Да, некая часть украинцев снова приедет на полуостров. Но далеко не все захотят здесь жить и дальше.

Следовательно, ни один план по реинтеграции бывших оккупированных территорий не будет минимально реалистичным без осознания диагноза: половина населения будет встречать украинцев как новых оккупантов, а не освободителей. И нужно уже сейчас ответить на вопрос, в какой мере и кого наказывать за коллаборационизм, и когда возвращать выборы. Но задумывается ли кто сегодня во власти над этим? Вряд ли.

На Донбассе ситуация несколько иная. С одной стороны, там меньше и этнических русских, и рожденных в России. А еще туда значительно меньше русская иммиграция. То есть базовые показатели поддержки должны быть в пользу Украины. Но, с другой стороны, там продолжается война. А она всегда вызверяет сердца даже тех, кто не принимает в ней непосредственное участие. А как быть с теми, кто служит в подразделениях так называемых "ДНР" и "ЛНР"? Вопрос даже не в том, что делать с ними. Пусть они уйдут или погибнут, или просто сядут надолго. Что же будет с их детьми? Что матери будут рассказывать сыновьям и дочерям, которые натолкнутся на родительский мундир "ополченца" в шкафу? Без всеукраинского нарратива, который бы давал шанс и этим людям найти свое место после оккупации, реинтеграция Донбасса невозможна. Точнее, и там, и в Крыму вместо примирения начнется новое сведение счетов и появится царство мести.

Поэтому, пусть мне простят эту ересь, я считаю возвращение оккупированных территорий Украины меньшей проблемой по сравнению с их переустройством после войны. И без осознания, что там нас ждут не все, и без понимания того, что с этим делать, деоккупация сделает только хуже.

Потому что если просто вернуться к состоянию 2014 года и не вынести никаких уроков из новейшей истории, то это означает, что тысячи украинцев погибли в этой войне зря.