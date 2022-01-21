Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент

Посочувствуйте мне: я уже устал успокаивать всех близких и знакомых, убеждая, что войны не будет, потому что она никому не нужна.

Но российские политики продолжают произносить хамские по форме и угрожающие по содержанию тирады. Не отстают от них и прикормленные Кремлем пропагандисты.

Представители администрации Джозефа Байдена, как и до сих пор, играют в неопределенность. Говорят правильные слова, которые уже давно воспринимаются как белый шум. Говорят о неизбежных и болезненных санкциях, которые будут применены в отношении России в случае новой агрессии против Украины. Но, что интересно, никто не может добиться от спикеров Белого дома хоть какой-то конкретики. В конце концов, терпение лопнуло даже у высших представителей дипкорпуса США. В начале января 25 американских дипломатов обратились с письмом к президенту Байдену и потребовали исчерпывающего перечня санкций, которые обязательно будут введены в ответ на агрессивные действия РФ. Реакция Белого дома, конечно, – молчание.

В американских и европейских СМИ сплошная истерия. Не отстают от них и украинские СМИ. Журналисты, уже набившие руку на сочинениях об ужасах Covid-19, переключились на украинскую тему. Пассажи те же: мы все умрем!

Какова реакция Банковой? Страстное, многословное, полное призывов к патриотизму видеообращение президента Владимира Зеленского к Андрею Шевченко. В январе любимца всей Украины поперли с тренерского поста итальянского клуба "Дженоа", где он продержался всего два месяца. Шева, возвращайся! – призвал Зеленский. – Ты наш, ты не их, мы ждем тебя!

Сама стилистика высказывания – боль и тоска, звучавшая в словах президента, – напомнила мне письмо Николая Гоголя к Михаилу Максимовичу: "Бросьте эту Кацапию да поезжайте в Гетьманщину. Для кого и кому мы жертвуем всем? В Киев! В древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их". Не знаю, вдохновлялся ли сценарист, который делал видосик президента, строками славного Гоголя, но патетический пыл соизмеримый. Вот и все, что сказал глава государства в эти тревожные дни.

"Если завтра война", то, очевидно, должны наблюдаться ответные действия. Первая задача – консолидация политической элиты и всего общества

"Если завтра война", то, очевидно, должны наблюдаться ответные действия. Первая задача – консолидация политической элиты и всего общества. Мы что-нибудь слышали о соответствующих консультациях лидеров политических партий? Нет. Видели совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Киры Рудык и Юрия Бойко? Есть их коллективное заявление: представители разных политических партий в это тяжелое время готовы сохранять единство с целью защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны… Можно не дословно. Можно по-другому. Но суть должна быть именно такой: все политические распри оставляем за скобками, все усилия – на консолидацию общества и мобилизацию ресурсов для противодействия российской агрессии. Не слышали мы такие слова. Не видим и единения политической элиты.

Может, господин президент созвал Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить срочные шаги в направлении обеспечения обороноспособности Украины? Нет. Может, инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы парламентарии заслушали доклады министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего Валерия Залужного? Нет. Может, выступил перед командным составом Вооруженных сил? Посетил линию фронта? Ободрил солдат, которые под снайперской оптикой днюют и ночуют в промерзших окопах? Нет.

Что сделал наш верховный главнокомандующий? Правильно, записал чуткое обращение к Шеве. Удачный ход для финального выхода команды КВН. После стеба и смеха нужен милый и положительный акцент. Чтобы публика уходила из зала, переживая теплый аккорд, а не желание подавить кого-нибудь из продажных чиновников. Жаль только, что господин Зеленский до сих пор мыслит и реагирует на мир, как фронтмен юмористического шоу. Но никому (почему-то) не смешно.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ

19 января Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Встретился с президентом Украины. Затем была совместная пресс-конференция с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИД сказал, в частности, такие слова: "Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники, уныния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы не разрешить России достичь этой цели". Безусловно, правильные слова.

А что сказал президент? "Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению "нормандского саммита". Вот главное послание хозяина Банковой госсекретарю США. Кто о чем, а гарант украинской Конституции о встрече с Путиным хотя бы в "нормандском формате". Соскучился. Давно не заглядывал в мутные глаза кремлевского убийцы.

А в то же время у стен Печерского суда продолжался митинг. Это еще один фейл нашего Зе. Порошенко, конечно, еще тот фрукт. Но начинать судебный процесс против лидера политической оппозиции, когда страна напугана возможной войной, очевидная глупость.

Порошенко, конечно, еще тот фрукт. Но начинать судебный процесс против лидера политической оппозиции, когда страна напугана возможной войной, очевидная глупость

Мне уже приходилось цитировать интересное психологическое наблюдение Андрея Богдана – бывшего руководителя Офиса президента: для Зеленского сказать и сделать – одно и то же. Именно этот психологический механизм и сработал по делу против Порошенко. Экс-президент должен был быть арестован в аэропорту 17 января. Но в Жулянах собралась решительно настроенная толпа. Несколько часов телефонных консультаций и арест подозреваемого перенесен в суд. Эйфория: прокуроры сбросили ответственность на плечи судьи.

Печерский суд. Заседание начинается с опозданием. На Владимирской толпа. Адвокаты выставляют сторону обвинения идиотам. А судья Алексей Соколов, понаблюдав за всем этим бедламом, задает себе элементарный вопрос: а оно мне надо?

Во время политических процессов всякое случалось. Но впервые в истории Украины судья скрылся из суда в карете скорой помощи, поручив секретарю сообщить о переносе заседания на 19 января. И это по-настоящему крутой сюжетный поворот!

И вот он – переломный момент. 19 января. Сетинг тот же – толпа, транспаранты, испуганные прокуроры, напуганный судья, дерзкий подозреваемый. Решение суда: мера пресечения обвиняемому в государственной измене гражданину Петру Порошенко – личное обязательство не отлучаться с места жительства. Срок действия постановления – до 19 марта этого года.

А теперь суть событий: Зеленский принимает решения, но никто не решается их выполнять. Представляет ход событий, слышит одобрение от ближайшего окружения и думает, что все произойдет по плану. Но исполнители срывают стоп-кран. Генпрокурор Ирина Венедиктова отказывается подписывать подозрение экс-президенту, поручив эту честь второму заместителю. Прокуроры не решаются арестовывать Порошенко в аэропорту. Судья не выносит решение о содержании под стражей.

Зеленский принимает решения, но никто не решается их выполнять. Представляет ход событий, слышит одобрение от ближайшего окружения и думает, что все произойдет по плану. Но исполнители срывают стоп-кран

И пусть кто-нибудь скажет, что в решении господина Соколова нет логики. Уважаемые читатели помнят такое имя – Родион Киреев? Наверное, уже нет. А когда-то это было славное имя. Судья Печерского суда, его честь Родион Киреев, в свое время отправил за решетку Юлию Тимошенко. Теперь же перебивается адвокатской практикой в ​​Российской Федерации. Интересно, за "поребриком" кому-то нужен адвокат по имени Алексей Соколов? Вот так.

Сказать и сделать для Зеленского – одно и то же. Он говорит, но никто ничего не делает. Зеленский остался один. Нет, рядом еще есть Андрей Ермак. Но и тот думает о собственной шкуре.

Оппозиционные партии не меньше нынешних хозяев Банковой боятся Майдана. Но Зеленский делает все возможное, чтобы люди вышли на улицу. А еще возвращает долг Порошенко. Пятый президент сделал все возможное, чтобы украинцы возненавидели и его, и весь политический бомонд скопом. Пришли на избирательные участки и проголосовали за популярного актера. Теперь актер толкает маятник электоральных симпатий в противоположную сторону.

Вспоминается роман Марка Твена "Принц и нищий". Мальчишка из простонародья соглашается побыть принцем и Великой печатью королевства колет орехи. Этим занимается и Зе. Он уже не президент. Просто отбывает номер. И это хорошая новость.

Вспоминается роман Марка Твена "Принц и нищий". Мальчишка из простонародья соглашается побыть принцем и Великой печатью королевства колет орехи. Этим занимается и Зе

Каков замысел Путина. Во-первых, раскрутить военную истерию. Испугать всех и каждого. В первую очередь, в Украине. Заставить бояться нового витка военного противостояния. "Я сумасшедший, держите меня все!" – это слова Андрея Пионтковского, которыми он описывает имидж Путина.

Во-вторых, сесть за стол переговоров с президентом США, превратив его в Эдуарда Даладье и Невилла Чемберлена в одном лице.

1938 год. Мюнхенский сговор. Франция и Великобритания хотят выторговать мир себе ценой Чехословакии. Очень выгодная сделка! Слабого союзника – в жертву врагу, а нам – спокойствие. Хрестоматийные слова: Гитлер хочет изнасиловать Чехословакию сильнее, чем мы ее защитить. Или я что-нибудь путаю? Или в крылатых словах нет упоминания о Гитлере и Чехословакии? Конечно, путаю. Это слова нобелевского лауреата Барака Обамы: Путин хочет изнасиловать Украину сильнее, чем мы ее защитить. И как после таких откровений от президента США надеяться на угасание имперских амбиций Москвы?

В-третьих, руками США, Франции и Германии (конечно во имя мира!) заставить Украину выполнять Минские договоренности.

Об этом уже почти неприлично писать, но приходится. Потому что и председатель ВР Руслан Стефанчук, и руководитель ОП Андрей Ермак, и сам Владимир Зеленский, не говоря уже о продажных "политических экспертах", не устают делать заявления, которые наводят на мысль: политическое руководство готово выполнять требования Москвы.

Политическое руководство готово выполнять требования Москвы

В чем суть? Цитирую отдельные пункты злосчастного Минского протокола от 5 сентября 2014 года.

Пункт 3: "Осуществить децентрализацию власти, в частности через принятие Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Закон об особом статусе)".

Пункт 9: "Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Закон об особом статусе)".

Пункт 10: "Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Камень преткновения – последовательность этих пунктов. Закон об "особом статусе" уже принят. Но действие отдельных статей приостановлено. Теперь вопрос о реализации пунктов 9 и 10. До сих пор украинская сторона отмечала: выборы на оккупированных территориях провести невозможно, пока там действуют "незаконные вооруженные формирования". Российская же сторона настаивает: сначала выборы, по пункту 9, а затем расформирование армий ЛДНР, согласно пункту 10.

Поэтому в октябре 2015 года появляется "формула Штайнмайера" – в то время министра иностранных дел, а ныне – президента ФРГ. Суть формулы: закон "об особом статусе" временно вступает в силу, цитирую: "в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Закон вступает в силу после отчета мониторинговой миссии ОБСЕ, если та подтвердит, что выборы прошли по международным стандартам.

Следовательно, есть оккупированные Россией территории, где власть принадлежит организациям, которые украинским законодательством признаны террористическими. Не действуют органы местной власти и государственные администрации, которые и проводят выборы. Не могут работать сотрудники Центральной избирательной комиссии. Нет судов, в которых могли бы обжаловаться оси нарушения избирательного процесса. Просто интересно: кто поедет наблюдателем на избирательный участок, чтобы вскоре попасть "на подвал"?

Кто поедет наблюдателем на избирательный участок, чтобы вскоре попасть "на подвал"?

Но господа Макрон и Штайнмайер на стороне Путина: сначала выборы, а потом вывод войск. Стоп. А потом не понадобится. Потому что после выборов закон об "особом статусе" вступит в силу. А это значит, что "незаконные формирования" автоматически станут законными подразделениями милиции ЛДНР.

Ни один украинец не согласится признавать этот маразм. Поэтому Кремль пугает Украину и весь мир войной. Согласно замыслам российских политтехнологов, Зеленский должен предстать перед украинским народом и убедить прийти на референдум и поддержать "мирный план", а по сути – легитимацию российских анклавов, которые будут терроризировать всю Украину.

Но есть одна существенная проблема – плохая новость и для Путина, и для всех его адептов: Зеленский уже никого ни в чем убедить не может. Зе – сплошной фейл, пустое место.