Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает

Выступление президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием Верховной Раде на этот раз воспринимали как продолжение скандальной пресс-конференции, которая состоялась в Киеве 26 ноября. Наскок, скачок, переворот.

После того как самого богатого бизнесмена страны обвинили в участии в путче или в его организации, логично было бы предоставить народным депутатам, а с ними и обществу, некоторые объяснения. Вместо этого президент решил похвастаться достижениями. Экономика, энергетика, дети, дороги, зарплаты - все в представлении президента растет. Журналисты посчитали, что Зеленский девять раз сказал слово "дороги", по семь раз "строительство" и "мосты", трижды - "аэропорты".

Чаще всего президент использовал слово "впервые" - 41 раз. Именно вокруг него был построен президентский спич. "Я хочу, чтобы это была главная ассоциация с нашей страной - чтобы наряду со словом "Украина" всегда было слово "впервые". Я буду говорить о главном: что сделано впервые и что будет дальше", - объяснил депутатам Зеленский.

Чаще всего президент использовал слово "впервые" - 41 раз

Если по экономическим и законодательным показателям все понятно - президент хвалил себя, а аналитики потом опровергали предоставленные им цифры - то относительно предложений по изменению института гражданства наблюдается некоторая неопределенность. Президент считает, что множественное гражданство станет поддержкой мирового украинства. А критики напоминают, что единственное гражданство в качестве безапелляционного постулата записано в Конституцию Украины.

Пока непонятно, идет ли речь о внесении правок в основной закон страны, хватит ли у президента на это голосов, и главное - знает ли президент, что его "мечта" нуждается в конституционных изменениях? Без прояснения остается вопрос украинцев, проживающих в России. Станут ли они исключением и на каком основании? Ведь дискриминация по стране происхождения является таким же нарушением прав человека, как и расизм. Не хотелось бы, чтобы в результате внедрения множественного гражданства Украина получила водоворот исков в международные суды.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

В конце речи Владимир Зеленский перешел к нашей армии и российско-украинской войне. По мнению президента, Украина не сможет "остановить войну" без прямых переговоров с Россией.

По мнению президента, Украина не сможет "остановить войну" без прямых переговоров с Россией

"Мы знаем, что наша армия - лучшая в мире и защитит нас. Все нас поддерживают, но никто кроме нашей армии нас не защитит. Это правда. И мы должны признаться, что без нашей армии не сможем остановить войну. И мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. Мы должны говорить, зная, что у нас мощная армия. И не бояться говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, давайте. А если хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать", - резюмировал выступление президент.

Я намеренно привожу полную цитату, чтобы иллюстрировать алогизм ситуации. Как сильная армия связана с прямыми переговорами с врагом? Почему президент ставит вопрос ребром: или мы возвращаем Донбасс, вместо того, чтобы "ходить и говорить" об этом, или ничего не делаем? И как в эту схему вписываются прямые переговоры с Путиным тет-а-тет?

На каких реальных показателях и цифрах президент основывает свой вывод, что украинская армия лучшая в мире? У него есть какой-то тайный сравнительный анализ с армиями США, Китая, Турции, Израиля и той же России, о котором нам неизвестно? Тогда зачем мы слушали о росте экономики и зарплат врачей вместо того, чтобы радоваться победам власти в оборонно-промышленном секторе и секторе безопасности?

Любая попытка президента внести ясность и прояснить свое видение только придает неопределенности и тумана.

Мы так и не услышали, есть ли в президентских планах победа над врагом

Перевооружение, новейшие военные разработки, выполненные и перевыполненные госзаказы по линии Министерства обороны, обеспечение личного состава и рост престижа военной профессии. Подобным категориям не нашлось места в речи президента. Что удивительно для лидера страны, которая восьмой год ведет оборонную войну и прямо сейчас готовится к очередному обострению. В то же время президент уверен, что его задача состоит в том, чтобы "прекратить конфликт".

Мы так и не услышали, есть ли в президентских планах победа над врагом. Мы даже не знаем, мыслит ли он такими категориями. Президент не скрывает имена тех, кого он считает врагом. Но мы так и не поняли, нашлось ли в этом списке место для Путина. Это пугает и огорчает одновременно.