14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке

ПОЗДРАВЛЯТЬ МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН СЛЕДУЕТ 19 НОЯБРЯ

Откровенно признаюсь, что празднование простыми украинцами™ новых праздников в последние годы меня мало беспокоило. Не под красными флагами ходят - и то хлеб. Однако в этом году мой сын пошел в первый класс - и началось. Декоммунизацию на картах мы почти закончили. Но без декоммунизации в головах дела не будет.

"В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество сражений и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой", - сказал президент Петр Порошенко, 24 августа 2014 года.

С началом российско-украинской войны многие традиции, которые брали начало в общем советском прошлом, вполне закономерно были отвергнуты. Среди прочих, несмотря на возмущение инертной части общества, отменили и День защитника Отечества 23 февраля. То, что это произошло только на 25-м году восстановления независимости, наглядно демонстрирует глубину исторической травмы украинцев. Однако лучше позже, чем никогда. И во исполнение указа президента №806 "О Дне защитника Украины" от 14 октября 2014 года у нас появился новый праздник, связанный с нашим собственным прошлым.

В основе украинского праздника - тысячелетняя история

Две истории

В основе украинского праздника - тысячелетняя история. Торжество Покровы Богородицы, вероятно, зародилось в Константинополе в Х веке, но не приобрело большой популярности. Зато с XII века весьма распространилось на Руси. Культ Покровы изначально имел "защитное" значение, поэтому не удивительно, что его активно использовало казачество. Появился особый тип икон "Казацкая Покрова", на которых изображали митрополитов и гетманов. В честь Покровы построено немало церквей, особенно во времена Ивана Мазепы. На Покрову - 1 октября по юлианскому календарю - собирались казацкие советы для выборов старшины, эта дата зафиксирована в Конституции Пилипа Орлика.

На 14 октября 1942-го приходится дата формального образования Украинской повстанческой армии

Традиции казаков попытались возродить во время Украинской революции 1917-1921 годов, хотя сам праздник в тот период не отмечали на государственном уровне. Зато на 14 октября 1942-го (это Покрова уже по григорианскому календарю) приходится дата формального образования Украинской повстанческой армии. Постановлением Украинской Главной Освободительной Рады от 30 мая 1947 года 14 октября было признано праздничным днем ​​УПА. В соответствии с указом Леонида Кучмы № 966/99 от 7 августа 1999 года 14 октября объявили Днем Украинского казачества.

23 февраля празднуют также в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане, а заодно и в российских колониях: Приднестровье, Южной Осетии и ЛДНР. Торжественные мероприятия проходят в Абхазии и Армении

Советский, а теперь российский праздник 23 февраля появился лишь 27 января 1922 года как День Красной армии, причем привязка к исторической дате в 1918 году была во многом случайной. На самом деле в этот день советская Россия фактически капитулировала в войне с Германией. До 1992 года включительно это был праздник военнослужащих, и только в 1993-м получил нынешнее название. Однако уже тогда сформировалась традиция поздравлять в этот день всех мужчин. С 2002 года - это выходной день в России. Как ни странно, в первые годы независимости этот день не имел официального статуса в Украине, а получил его только по указу Кучмы в 1999-м. Теперь 23 февраля празднуют также в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане, а заодно и в российских колониях: Приднестровье, Южной Осетии и ЛДНР. Торжественные мероприятия проходят в Абхазии и Армении.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Мужской праздник vs праздник защитников

Почему в СССР и России 23 февраля отмечают - понятно. Это милитаристские общества, где каждый человек по умолчанию должен проливать кровь "за Путина и отечество". Зачем же тянуть эту традицию в Украину? Сказанное не означает, что мы должны проповедовать пацифизм. Напротив, веками украинцы были известны как народ-войско. Но отдавать дань памяти украинским воинам и приветствовать украинских мужчин - не одно и то же. Хотя бы потому, что защита Украины не зависит от пола. И чтобы поставить здесь формальную точку, с 5 августа этого года праздник официально называется День защитника и защитницы Украины. Поздравлять только мужчин в этот день - нарушать закон.

Традиция - великая сила, особенно в руках местных чиновников или учительниц. "Мы всегда так делали", - говорят они

Каких еще аргументов вам не хватает?

Однако традиция - великая сила, особенно в руках местных чиновников или учительниц. "Мы всегда так делали", - говорят они, по сути воспроизводя 23 февраля в новой желто-синей обертке. Такое уже было в 1991 году, когда из самых преданных коммунистов (и коммунисток) получались ожесточенные националисты (и националистки). Можно понять тех, кто ищет баланс с Международным женским днем ​​8 марта. Однако ирония судьбы в том, что этот праздник задумывался в честь борьбы за права женщин, до сих пор запущенных по всему миру. А Советский Союз выхолостил его до праздника "весны, красоты и женственности". Цветы вместо прав. Не удивительно, что с 23 февраля произошла такая же история - и такая же опасность подстерегает 14 октября.

Но хорошо, скажете вы, что же делать всем тем тысячам Марий Петровн, которым просто необходимо поздравить мальчиков в классе? Да еще и родителям в чате угодить. Ответ прост - 19 ноября. С 1999 года на эту дату приходится Международный день мужчин, который как раз и установлен с целью поддержки людей мужского пола. Не день отца, потому что мальчики в школе обычно не являются родителями, а некоторые ими не станут, не 14 октября, а именно 19 ноября. Для Украины также дата удобна тем, что никогда не выпадет на День памяти жертв Голодомора.

14 октября - день вставших на защиту государства в официальных или добровольческих формированиях, на фронте или в тылу, с оружием, лекарствами или гуманитаркой в ​​руках. А в штанах они или в юбках - неважно

Итак, подытожим. 14 октября - день тех, вставших на защиту государства в официальных или добровольческих формированиях, на фронте или в тылу, с оружием, лекарствами или гуманитаркой в ​​руках. А в штанах они или в юбках - неважно. Поздравляйте в этот день их.

19 ноября - Международный мужской день. Вот именно тогда, дорогие девочки, рисуйте открытки и дарите печенье одноклассникам. Вот именно тогда, дорогие учительницы и мамы, организуйте своих девочек для поздравлений и сами поздравляйте мальчиков и мужчин.

"И юный Рамсес впереди"

Напоследок позволю себе перевод чрезвычайно остроумной байки о ненужной иногда преемственности традиций, что чрезвычайно актуально для нашей страны.

- Послушайте, Моисей! Вы знаете, как люди вас уважают. Вы сказали идти, мы подорвались и пошли, не спрашивая, куда и зачем. Мы уже год бредем за вами по этой пустыне, которой нет ни конца, ни края. Но сегодня мы просим день отдыха.

- Сегодня какой-то особый день?

- Конечно, сегодня же 23 адара - День египетской армии. Среди нас многие служили. Это важный для нас день. Мы хотим его отпраздновать.

- Но это же армия фараона! Жестокая, бесчеловечная армия. Над вами там издевались, вас же унижали, били. Что вы собрались праздновать?

- Но это же армия фараона! Жестокая, бесчеловечная армия. Над вами там издевались, вас же унижали, били. Что вы собрались праздновать?

- Не обобщайте, Моисей! Вы же сами не служили, верно? Вы же больше по административно-хозяйственной части? А я два года отслужил. И не где-нибудь, а в ограниченном контингенте египетских войск в Нубии. И я вам скажу, что армия - это хорошая школа жизни, и я горжусь, что прошел ее. Так что, Моисей, объявляйте привал. Народ хочет праздника. А если вы не позволите праздник, народ может взбунтоваться. И не дай вам ваш Бог, о котором вы нам все время толкуете, увидеть еврейский бунт - осмысленный, но беспощадный.

Люди поставили праздничные палатки, украсили их египетскими флагами, портретами фараонов и фигурками языческих божков. По всему лагерю звучала египетская музыка. Сидя вокруг праздничных костров, попивая самогон, приготовленный из колючек, и закусывая жаренной манной, люди вспоминали, как хорошо жилось в Египте.

- Не нужно плевать в свое прошлое. Египет - большая страна, и там было много хорошего: бесплатное образование и медицина. Отношения между людьми были открытые, бескорыстные.

- А к нам на строительство канала однажды приехал любимый певец фараона Иосиф Бен-Давид. Какой он дал концерт! Часов шесть пел. И все слушали, как завороженные: и нубийцы, и хетты, и шарданы. И для каждого народа у него была песня на его родном языке. И все мы, рабы из разных стран, чувствовали себя одной большой дружной семьей.

И от "голубых огоньков" костров понеслось в черное Синайское небо:

"И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, Осирис такой молодой, и юный Рамсес впереди".

Пожалуйста, украинцы, даже из лучших соображений не превращайте 14 октября в 23 февраля!