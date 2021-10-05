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среда, 06 октября 2021 09:00

Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда

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Все началось с поезда на Трускавец. Направляясь на выездное заседание фракции, депутаты от "Слуги народа" не заметили, как ради их комфорта двух журналисток выгнали с места и заставили пересесть в другой вагон. Председатель фракции Давид Арахамия предложил разобраться, благодаря каким-таким связям в Укрзализныце девушки получили билеты в "депутатский" вагон. То, что глава правящей партии обвиняет журналистов в коррупции, а не своих однопартийцев в неоправданном использовании админресурса - это уже само собой неуважение и деление на сорта.

Затем президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о резонансном ДТП, в котором пострадали двое детей, проигнорировал показания, указывающие на причастность к аварии депутата от его партии Александра Трухина. Мол, пусть разбирается следствие. По мнению Владимира Зеленского, если никто не погиб в аварии, то можно подождать с отлучением Трухина от своей команды. В СМИ сразу же появились фото с трускавецких кулуаров, на которых Трухин общается с заместителем председателя Офиса президента Олегом Татаровым. Последнего считают куратором всего силового блока: от полиции до Государственного бюро расследований. И снова - ничего. Ноль президентского или партийного внимания. Когда представители власти не считаются с убытками или вредом, который они наносят "простым" гражданам - это пренебрежение. Открытое, кричащее и возведенное в государственный абсолют. Но, будем откровенны, узаконенное барство в последние годы стало нормой, которую транслируют как сам президент, так и его люди.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК
 

Признаком причастности к власти сегодня стало право не считаться с закон. Доходит до абсурда. Именно из-за требования соблюдения регламента правящая партия инициирует отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. О том, что соблюдение Конституции и законов только мешает "делать добро", то есть проводить реформы и бороться с олигархами, говорил на своей пресс-конференции и президент. На самом деле, дело не в регламенте. Причина - в непослушании. Разумков позволял себе быть ровней первому лицу, что трактуется как неуважение. По-другому и быть не может. В команде, где без всякой иронии говорят о "величайшем лидере", его "больших успехах", "большом строительстве", "большой фракции" и других чисто фрейдистских маркерах закомплексованности, считать себя равноценным президенту равнозначно ереси. Сборы в Трускавце показали, что в стране устанавливается пирамида доминирования "высших" над "низшими". По данным СМИ, депутатов от монобольшинства поставили перед выбором "или-или". Или вы поддерживаете отставку Разумкова, которую одобрил президент, или мы обещаем не выгонять вас из парламента после того, как вы положите на стол свой партийный билет.

В команде, где без всякой иронии говорят о "величайшем лидере", его "больших успехах", "большом строительстве", "большой фракции" и других чисто фрейдистских маркерах закомплексованности, считать себя равноценным президенту равнозначно ереси

В этом водовороте тотального неуважения новость о президентских оффшорах стала лишь заключительным аккордом. Об оффшорном президенте Зеленском и его имитационной борьбе с олигархами сегодня пишут Washington Post, The Guardian, BBC, Deutsche Welle, El Pais, Forbes, EuroNews, CNN, LeMonde, The Hill. И что мы слышим по этому поводу? Кучу оправданий вроде: "Это же не запрещено", "Честные деньги за честные юморески". Но речь идет о способе уклонения от налогов и финансовой кооперации с фигурантом судебного процесса в США об отмывании средств вкладчиков Приватбанка. Это не подобает лидеру, который согласно закону, из-за которого снимают Разумкова, претендует на роль единого авторитета в вопросах борьбы с олигархатом.

Почему руководство государства не стесняется демонстрировать свое "превосходство" и нарочито "не понимать" плохого контекста? Ответ на поверхности. Потому что могут. Как сказал президент, все согласовано с народом. Именно народ, по словам Зеленского, выбрал его и монобольшинство, предоставил ему всю полноту власти. Звучит как перекладывание ответственности. Но, парламентаризм в стране разрушает не избиратель. Его разрушает сам президент и его депутаты, которые соглашаются на роль послушных "нажимал".

Технология "новых лиц" привела к высшему законодательному органу страны людей без биографий и репутации руками людей без моральных ориентиров

Заседание в Трускавце и скандал с отмыванием средств должны были стать шоком для общества, что ценит свободы и гражданское достоинство. Партийное руководство не устает публично напоминать депутатам от "Слуги народа", которых выбрал лично президент, что они его избранники, а не народа. А народу напоминают, что он сам это выбрал во власть. Вот только Зеленский не просто получил поддержку избирателей. Он их создал. Много лет со сцены "Квартала" будущий президент высмеивал Украину, Революцию достоинства, избиение студентов, национальную политику памяти, Голодомор, язык, армию и томос. Есть классический порочный круг курицы и яйца. Неизвестно, что чему предшествовало. Но известно, что это происходило за олигархические деньги на олигархических каналах. Технология "новых лиц" привела к высшему законодательному органу страны людей без биографий и репутации руками людей без моральных ориентиров. Теперь им всем нечего терять, кроме "15 минут власти" и нереалистичных иллюзий, которые им обеспечивает существующий режим.

Отношения гражданина и государства, общества и человека, класса чиновников и представителей различных социальных слоев - все это зависит от качества отечественных элит. То, что Янукович хранил на тумбочке золотой батон, а Илон Маск живет в модульном доме площадью 37 квадратных метров, влияет на уровень жизни каждого конкретного человека в стране больше, чем наличие в ней полезных ископаемых и благоприятного климата. К сожалению, большинство украинцев до сих пор не научились видеть связь между уважением и социальным благом для всех. Поэтому и терпят пренебрежение власти. Более того, соглашаются присоединиться к тотальному обесцениванию.

То, что Янукович хранил на тумбочке золотой батон, а Илон Маск живет в модульном доме площадью 37 квадратных метров, влияет на уровень жизни каждого конкретного человека в стране больше, чем наличие в ней полезных ископаемых и благоприятного климата

Когда-то Маргарет Тэтчер сказала, что быть британцем - это чувствовать ответственность за Британию, которая продолжается в поколениях. Элиты и массы или хозяева и плебс. Когда наблюдаешь за скандалами, в которые за последнюю неделю попала власть, становится понятным, что взаимоотношения украинцев и их народных избранников - это скорее второе, чем первое.

Автор: Лариса ВОЛОШИНА
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