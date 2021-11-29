Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства

Часть населения Украины не хочет переходить в общении на украинский язык даже несмотря на то, что восьмой год идет война с Россией. Эти наши сограждане до сих пор не чувствуют себя частью украинской нации. Считают, что государственный язык – явление второстепенное и необязательное.

Проблема национальной идентичности в Украине никогда не решалась комплексно. Она не вызвала широкую дискуссию в обществе. Сопротивление советской оккупации и ненависть к коммунистической тирании подпитывали стремление патриотической части социума любовью к родине и желанием чувствовать себя равными среди других народов, имевших свою государственность.

Вопрос национальной идентичности приобрел особую актуальность в начале 1990-х годов, когда украинцы начали стремиться определить свое место в мире. Однако более 30 лет с момента восстановленной независимости наглядно доказывают, что проблемы Украины усугубляются нежеланием значительной части населения Востока и Юга идентифицировать себя с украинской нацией.

Покалеченный духом человек стремится прожить еще один день, не задумываясь над тем, что следующих у него может не быть. Это концлагерная ментальность

За столетие российской и советской колонизации Украины "братьям" с севера удалось покалечить ментальность части украинского народа. Проведя антиселекцию, воспитать подконтрольного любой власти малоросса, который свое личное физиологическое выживание и относительное материальное благополучие ставит выше, чем историческую судьбу народа. Это концлагерная ментальность, при которой покалеченный духом человек стремится прожить еще один день, не задумываясь над тем, что следующих у него может не быть.

Враги украинской государственности акцентируют внимание на разломах регионального отличия украинского населения, чтобы закрепить у украинцев устойчивое восприятие размытой национальной идентификации, которое мешает объединиться и почувствовать себя единой нацией.

Нынешний кризис украинской национальной идентичности вызван не только тем, что процессы российской ассимиляции в Украине так и не удалось остановить. Но и тем, что это и кризис перехода от подимперской социальной модели к национальной.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ

Размытая национальная идентичность чаще всего наблюдается среди городских украинцев, которые часто уже в нескольких поколениях потеряли не только язык своих предков, но и связь со своим народом. Такие люди, или их предки, когда советская власть ставила их перед строгим выбором – или состояние и успешное продвижение по карьерной лестнице, или же свобода и принадлежность к своей нации, но при этом заблокированные возможности успешной профессиональной деятельности и благосостояния – выбирали несвободу и относительное состояние. А перед их детьми и внуками подобный вопрос уже не стоял вообще. Чужой русский язык уже стал для них органически родным, а оккупационные власти СССР воспринимались как свои.

Размытая национальная идентичность чаще всего наблюдается среди городских украинцев, которые часто уже в нескольких поколениях потеряли не только язык своих предков, но и связь со своим народом

Поэтому было бы наивно думать, что эта порабощенная часть украинского населения, до того когда-то имевшая многочисленные дивиденды от отказа от самих себя, с радостью будет возвращаться к своим украинским корням. Ей совершенно чужеродны такие понятия, как связь со своим народом, предками и укоренение на Родине. Безнационализация их сознания очень медленно способна претерпевать любые изменения в сторону украинскости, а мировосприятие - переориентации.

За три десятилетия не удалось изменить сознание порабощенных украинцев, неохотно воспринимающих саму независимость Украинского государства, но при этом не желающих даже для себя признать, что в России они также не смогут прижиться. Они ментально оказались на перепутье между двумя народами и культурами, и в современной российской жизни будут лишними.

Городской украинец во многом является русифицированным украинцем, продуктом имперской политики царской России, СССР, а также неоимперской политики современной РФ.

Продолжение засилья русского языка в прессе, телевидении, радио, книгоиздании и даже в быту создает такую ​​парадоксальную ситуацию, при которой современный городской украинец под прессингом искусственно навязанных из России обстоятельств должен выбирать для себя: или идентичность, а это украинский язык и культура, или условное развитие – русский язык и культура.

Отсюда возникает феномен городского украинца: нечеткая внутренняя граница между украинцами и россиянами. И если сравнить ситуацию с коренным населением и россиянами, заселенными на чужеэтнические территории во времена СССР, то можно увидеть, что граница между коренной нацией и россиянами в бывших советских республиках отчетливо выражена.

У украинского народа остается при этом только два пути: ассимилироваться и превратиться в россиян или отвергнуть все навязанные извне оговорки и стать украинской политической нацией.

Когда этническое ядро ​​украинской нации натурализует и коренизирует все общество, что состоит из других этносов и создает единое целое – это и есть политическая нация. По этому пути должна пойти и Украина.

Украинский этнос должен привлечь все этносы в Украине и создать модерную нацию

Украинский этнос должен привлечь все этносы в Украине и создать модерную нацию. Один из самых больших русифицированных балтийских народов, латыши, сейчас начали успешно натурализовать россиян. В национальном государстве это должно быть нормой.

Начать процесс дерусификации и укоренения нужно с того, чтобы для получения украинского гражданства обязательно необходимо было владеть украинским государственным языком и знать историю Украины. Если бы этот вопрос возник еще в 1991 году, возможно, развитие Украины пошло бы совсем другим путем.

Думаю, что большинство украинских граждан не будет устраивать, чтобы через 50, 100 или 200 лет на украинских территориях жило выпавшее из украинской традиции население, для которого Украина превратилась бы не больше, чем в какую-то территориальную абстракцию.

Чтобы этого не произошло, украинцам необходимо наконец-то провести свое окончательное цивилизационное самоопределение. Поскольку продолжение во времени ментальной раздвоенности части ее граждан будет означать в итоге победу российской ассимиляции над украинским национальным духом.

Украинцам необходимо наконец-то провести свое окончательное цивилизационное самоопределение

Помешать этому может только консолидация украинцев вокруг идеи построения в Украине "украинского мира", который станет не только альтернативой "русскому миру", который силой Москва и российская церковь навязывают украинцам, но и единственно возможным вариантом утверждения исторической судьбы нации.

"Украинский мир", несмотря на определенные различия между Востоком и Западом, Югом и Севером Украины, и сильное ощущение у населения принадлежности к местному уровню, способен решать проблему украинцев как единой нации. Украинская же идентичность может стать цементирующей основой украинской политической нации.

В то же время принадлежность к нации зависит не только от этнических и территориальных факторов. Она объясняется прежде всего функционированием культурных и интеллектуальных механизмов и типа мышления, постепенно накапливающегося в нации.

По сути сегодня речь идет о необходимости определенной коррекции украинской национальной идентичности, основой которой должны стать общие ценности и цели.

Долгая история оставила украинцам по наследству много стереотипов. Однако черты национального характера легко узнаваемы, даже если он постоянно развивается. Трудолюбие, определенный индивидуализм, сентиментальность и приверженность семье вполне можно отнести к национальным добродетелям.

Трудолюбие, определенный индивидуализм, сентиментальность и приверженность семье вполне можно отнести к национальным чертам характера

Но коллективные схемы национального поведения, которые были присущи украинской нации еще сто лет назад, сейчас изменились. И во многом стали большим мифом прошлого. А религиозные, исторические и идеологические факторы украинских катастроф прошлого столетия нашли свое отражение в поведении нации.

В большой степени основная проблема национальной идентичности связана именно с катастрофами ХХ века, когда украинцы подвергались тотальным бесчеловечным экспериментам и истреблению.

В это время существенно девальвировали такие основополагающие ценности как вера, совесть, честь, человеческое достоинство, чувство общности с великой украинской историей и ее носителями: казачеством, интеллигенцией и селянами.

Насильственными методами у многих украинцев разорвали связь с местом, где они родились. Этим прервана не только территориальная идентификация, но и социальная идентичность. Поскольку такие люди уже не могли рассчитывать в трудных случаях на помощь семьи и рода, которые столетиями жили в той или иной местности.

Национальная идентичность происходит от чувства причастности и включает в себя когнитивные, оценочные и эмоциональные параметры на индивидуальном и социальном уровнях. А это позволяет идентифицировать себя с существенными особенностями, которые связаны с украинской нацией и регулируют поведение индивидуума. И при этом не терять непрерывную эмоциональную связь с нацией, опираясь на выработанную предшественниками систему убеждений, представлений и ценностей.