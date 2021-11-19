Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком

"ВАГНЕРГЕЙТ" РАЗГОРАЕТСЯ

Владимир Зеленский приложил титанические усилия, чтобы задушить в зародыше "Вагнергейт". И казалось бы, добился успеха. Парламентская временная следственная комиссия представила вместо отчета анекдот. Государственное бюро расследований информирует лаконично: дело – "глухарь". А Международное агентство журналистских расследований Bellingcat обнародовало минимум данных о срыве спецоперации. И это, якобы, успех президента – дело зашло в тупик. Но ключевое слово – "якобы". Потому что без правовых выводов история все больше сползает в плоскость публичной политики, где аргументами уже становятся не факты, а эмоции. А это плохой сценарий для Зеленского.

Итак, обратимся к фактам. Скандал будет набирать обороты. Поэтому их следует помнить.

6 марта этого года на страницах "Зеркала недели" вышла статья Владимира Кравченко "Очень страшное кино". Как сообщил журналист, агентство Bellingcat уже завершило расследование всех обстоятельств задержания 29 июля 2020 года в Минске 33 боевиков "частной военной компании Вагнера". Подходят к концу и съемки фильма – ответ на извечный украинский вопрос: а была ли измена? И это, по информации Кравченко, вызывает страх и раздражение президента и его Офиса.

9 марта об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон, анонсировав выход фильма 15 марта. Более того, создал настоящий саспенс: "15 марта, – сказал журналист, – станет тяжелым днем ​​для украинского общества. Обнародованная информация будет исторической".

Но сенсации не произошло. Фильм не вышел. Вообще.

17 ноября на сайте Bellingcat появилась первая часть результатов расследования "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников". Сразу зафиксируем следующую деталь: 6 марта уже известно о выходе фильма. А это значит, что сценарий написан. Фильм на столе. Самое главное – расследование завершено. Но Bellingcat распространяет только часть результатов и только сейчас – 17 ноября. Прошло 8 месяцев!

6 марта уже известно о выходе фильма. А это значит, что сценарий написан. Фильм на столе. Самое главное – расследование завершено. Но Bellingcat распространяет только часть результатов и только сейчас – 17 ноября. Прошло 8 месяцев!

И что мы узнаем от журналистов-расследователей? В общем, не так уж много. Самое главное – подтверждена ключевая информация, которую еще 18 августа 2020 года обнародовал журналист Юрий Бутусов: "вагнеровцев" выманили в Минск украинские спецслужбы, 25 июля их должны были посадить на рейс Минск–Стамбул, инсценировать экстренную посадку в Борисполе и арестовать. Но в отчете Bellingcat нет ни слова о причинах срыва операции. Отмечается только: "вагнеровцы" прибыли в Минск вовремя. Первая часть спецоперации прошла удачно. А дальше произошло необъяснимое. Цитирую этот лирический фрагмент: "Дерзкая операция, казалось, шла по плану. Однако в последний момент было принято решение отложить активную часть операции на несколько дней. Новая дата отлета в Турцию была установлена на 30 июля. Рано утром в предпоследний день, который они должны были провести в гостинице, здание взяли штурмом белорусские спецназовцы".

Грандиозно!

Bellingcat – настоящие профи. Они, проанализировав немыслимый массив видеоинформации, смогли шаг за шагом проследить путь ЗРК "Бук" из воинской части в Курске в городок Снежное на оккупированной россиянами территории Донецкой области. Назвали номер воинской части, которой принадлежал зенитный комплекс. Вычислили имена офицеров, сидевших за пультом пусковой установки. Проследили и обратный путь ЗРК в Россию после гибели рейса МН-17 злосчастного 17 июля 2014 года.

Агентство представило результаты расследования покушения на убийство российского писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года. В статье "Отравление пересмешника" воссоздана вся хронология слежки за оппозиционером и способ проникновения в гостиничный номер, где на личные вещи Быкова распылили "Новичок". Названы авиарейсы, которыми пользовались агенты ФСБ, обнародованы их имена и фото.

А что мы сейчас видим? По сути, свободное изложение "промежуточного отчета" парламентской ВСК от 15 ноября. Журналисты-расследователи, по факту, дождались официальной версии событий и выдали порцию согласующейся с ней информации. Поэтому и неудивительно, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк, выступив в роли пресс-секретаря Банковой, не поскупился на комплимент: "Bellingcat выдал качественный текст, достаточно красноречивый".

Зеленский долго и настойчиво искал ключи к Христо Грозеву – болгарскому журналисту, который в Bellingcat занимался этой темой. Неужели нашёл?

Почему президент добивается не объективного расследования, а пытается замять дело, по ходу привирая украинскому народу?

И сейчас у нас нет четкого ответа на ключевые вопросы: первый, кто отдал приказ перенести заключительную фазу спецоперации с 25 на 30 июля? Второй, была ли "утечка" информации из ОП? То есть есть ли в окружении президента российский "крот"? Третий, почему уже 5 августа 2020 года был уволен с должности руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-полковник Василий Бурба? И последний – сущий пустяк – почему президент добивается не объективного расследования, а пытается замять дело, по ходу привирая украинскому народу?

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Чтобы найти какие-либо ответы, придется начать с самого начала, воспроизведя хронологию "Вагнергейта". 18 августа 2020 года появляется публикация Бутусова с пространным названием: "Предательство наверху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП Ермаком". Тогда Бутусов владел не всей информацией. Но суть проблемы передал точно.

По данным Bellingcat, 15 июня Зеленскому доложили о разработке спецоперации, результатом которой должен стать захват российских наемников. 26 июня президент дал согласие на его проведение. А 1 июля – одобрил общий план.

И вот ключевая дата – 24 июля: руководитель ГРУ Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий снова на Банковой. И то, что мы читаем в отчете журналистского расследования, стоит цитирования: "Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о предстоящей спецоперации. Но Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично. По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю". Руководитель ГРУ считал, что отсрочка грозит срывом спецоперации. Однако ОП настаивал. И вылет "вагнеровцев" из Минска был перенесен на 30 июля.

Руководитель ГРУ считал, что отсрочка грозит срывом спецоперации. Однако ОП настаивал. И вылет "вагнеровцев" из Минска был перенесен на 30 июля

Далее в материалах Bellingcat лишь подробное описание ареста российских наемников белорусским КГБ и их экстрадиция в РФ. Но нас больше интересует информация об особенностях принятия решений на Банковой, которой, однако, нет.

О дальнейшем ходе событий мы имеем информацию только от Бутусова. 3 августа Бурба заявил президенту, что причина срыва спецоперации – предательство. Потребовал проведения расследования. Допросить с использованием детектора лжи его лично, Андрея Ермака, Руслана Демченко и Романа Машовца. Однако уже 5 августа указом президента был уволен с должности.

А что обо всех этих событиях говорит отчет ВСК? Здесь следует добавить, что сразу после публикации Бутусова с требованием создания ВСК выступил народный депутат Роман Костенко. Полковник СБУ, служивший в спецподразделении "Альфа", отнесся к этой истории со всей серьезностью. Однако, какова вероятность того, что инициатива представителя фракции "Голос" может быть поддержана в парламенте, где господствует монобольшинство "Слуги народа"? Нулевая.

Решение о создании ВСК было принято только 19 мая 2021 года. И возглавила комиссию врач по образованию народный депутат Марианна Безуглая. Оппозиционные фракции отказались участвовать в очевидном фарсе. Впрочем, Василий Бурба вызвался дать показания. Был вызван к Министру обороны Андрею Тарану, который запретил ему предоставлять какую-либо информацию ВСК. Бурба – написал заявление об увольнении из ВСУ.

Пикантность ситуации в том, что госпожа Безуглая получила показания Бурбы. Однако не предоставила ему протокол для подписи. И теперь мы читаем в "промежуточном отчете" феерические пассажи: "ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке. ВСК также не нашла подтверждения того, что президент давал личные распоряжения руководству ГУР отсрочить активное мероприятие. Также установлено, что руководитель ОП не имеет полномочий предоставлять распоряжение руководителю ГУР относительно отсрочки какого-либо разведывательного мероприятия".

Отчет ВСК – попытка говорить на тему, не сказать ничего, но и не соврать

Этот отчет – попытка говорить на тему, не сказать ничего, но и не соврать. Впрочем, если внимательно вчитаться, то текст, представленный ВСК, не расходится с данными Bellingcat. Кто отдал приказ – комиссия не установила, потому что Ермак показаний не давал. Президент лично приказ не отдавал, потому что делегировал свои полномочия руководителю ОП. А что комиссия точно установила – Ермак не имел права давать какие-либо распоряжения ГРУ.

Сначала Зеленский отрицал проведение спецоперации. Но делал все возможное, чтобы расследование не проводилось. Параллельно – искал подходы к Грозеву. Встречался с руководством британской разведки МИ-6. Доносил свои резоны послу Британии в Украине. Ему говорили, что президент Украины обращается не по адресу. Однако частичные результаты расследования Bellingcat мы ждали 8 месяцев.

Теперь мы имеем хотя бы часть того, что смахивает на правду. Во-первых, спецоперация была. И проводилась она в сотрудничестве со спецслужбами США и, вероятно, также других стран. В пользу такого вывода говорит масштаб мероприятий. А также то, что в настоящее время Бурба пользуется бронированным автомобилем и охраной, предоставленными посольством США. Великобритания и США не комментируют участие в спецоперации. Отчет ВСК – отрицает. Но год тому назад Банковая отрицала сам факт операции.

Во-вторых, отсрочка операции – решение Зеленского. Без его санкции Ермак не мог отдавать распоряжения руководителям ГРУ и СБУ. Примечательно, что президент банально испугался ответственности и спрятался от руководителей спецслужб. О страхе свидетельствует и решение уволить руководителя ГРУ, заподозрившего утечку информации.

В-третьих, президент совершил конституционное преступление, поручив Ермаку согласовывать с руководителями спецслужб новые сроки завершения спецоперации.

Безответственный трус, пренебрегающий своими обязанностями – это то, что мы узнали о Зеленском. Обидно, но факт

Безответственный трус, пренебрегающий своими обязанностями – это то, что мы узнали о Зеленском. Обидно, но факт.

И наконец – ключевой вопрос: есть ли "крот" в окружении президента? 19 августа Василий Бурба принял участие в ток-шоу Савика Шустера. Я здесь, сказал он, потому что уже больше года нет расследования причин провала спецоперации. Возможны только следующие варианты: "первый, есть "крот", работающий на Россию; второй – наша плохая подготовка; третий – хорошая работа контрразведки Беларуси. По своему анализу, своему опыту могу сказать: причина – это люди, которые находятся во властных кабинетах и ​​сливают информацию врагу".

Кстати, как сообщил Савик, представители Зе-команды отказались прийти в студию. Вместо расследования – правового выхода из ситуации, – есть только медийный хайп. А еще Зеленский, который стал притворяться слепо-глухо-немым.

Президент сделал ставку на уговор с Путиным и тем самым завалил работу спецслужб. Ошибся. Война продолжается. Новое российское вторжение остается вероятным. Усиливается энергетическое давление со стороны РФ и Белоруссии. Но люди, способные защитить Украину, уже не доверяют Зеленскому.