Украина не повторит судьбу Афганистана

ЭТО СТАЛО ПОНЯТНО НЕ ВЧЕРА

Прошел месяц с тех пор, как Кабул упал под ноги талибов, а наш Интернет захлебнулся от сравнений Украины с Афганистаном. Пришло время разобраться, были ли те аналогии уместны, и какие уроки мы реально можем извлечь из афганских событий.

Талибан захватил страну не просто быстро, а молниеносно быстро. Еще 8 июля президент Джо Байден уверял, что талибы не завоюют Афганистан, а США не будут вывозить свое посольство на вертолетах, как в 1975-м с Сайгона. 11 августа две трети афганских провинций уже находились под новой властью, а американская разведка утверждала, что столица продержится еще три месяца. Прошло 4 дня - и Кабул упал. И вертолеты таки пришлось применять.

Читая комментарии об этом "триумфальном шествии" совет... исламистской власти - ошарашенные на Западе и радостные в России - я не мог избавиться от сильного чувства дежавю. Однако параллели были отнюдь не с современной Украиной, чтобы там не писали многочисленные обозреватели. Идентичную картину мы наблюдали в нашей стране, но не сейчас, а более семи лет назад - весной 2014-го.

23 февраля в результате информационной спецоперации возбужденная толпа севастопольских ватников выбрала первого в Украине "народного мэра" - еще и российского гражданина. 27 февраля "зеленые человечки" захватили центр Симферополя. До 16 марта, дня проведения "рефейкрендума", весь полуостров уже находился под российским контролем. В марте-апреле эпидемия захвата админзданий и провозглашения пророссийских "народных республик" перекинулась на Донбасс и Харьков, а затем - на Одессу. Митинги под триколорами происходили по всему югу страны. Скорость распространения сепаратистских движений была такой, что даже антипутинские российские либералы начали заказывать по Украине панихиды.

Победа России не состоялась. У нас - не гражданская война. Проекту "Новороссия" никогда не стать реальностью. Украина - не Афганистан

Однако на этом параллель с Афганом и заканчивается, потому что тогда украинцы сумели организоваться и дать отпор российской гибридной агрессии. Столкновение 2 мая в Одессе были нашим атоллом Мидуэй-1942 (сравнения с Тихоокеанским театром значительно более уместны в наших условиях, чем с застрявшим в зубах Сталинградом). Да, у них война продолжалась еще три года, но японцы больше не могли мечтать победить Америку. И хотя у нас конца боевым действиям еще не видно, одно можно сказать точно - победа России не состоялась. У нас - не гражданская война. Проекту "Новороссия" никогда не стать реальностью. Украина - не Афганистан.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

А вот чтобы разобраться, почему так произошло, нам и надо сравнить обе страны.

И первое, что следует осознать, что не приходило в голову большинству западных политиков и обозревателей, и точно шокирует обычных граждан - то, что побежденное талибами афганское государство вообще не может считаться собственно афганским! В зависимости от ваших политических взглядов вы можете назвать официальное правительство мягко - "проамериканским", или жестко - "коллаборационистским". Суть от этого не изменится - в 2001 году талибы были побеждены американцами, возникло временное правительство, а в 2004 году появилась Исламская Республика Афганистан.

Была ли она для афганцев "своей"? Смотрите сами - на выборы в 2014 году (первые свободные после 2001) пришли 7 млн ​​афганцев с 12-ти с правом голоса. На выборы в 2018 - 3,3 млн, 2019 - лишь 1,8 млн. Учитывая, что голосовать могли меньше половины жителей страны (12 из 31 млн), ничего удивительного, что население не считало ни власть, ни государство своими. И как только внешняя сила исчезла, дымом развеялась и Республика.

Население не считало ни власть, ни государство своими. И как только внешняя сила исчезла, дымом развеялась и Республика

Разве так можно сказать об Украине, да еще и после Революции достоинства? Конечно, нет. Роковая российская ошибка заключалась в том, что они были уверены в "ненастоящести" нашего государства. Страна-404, говорили они. Но, как оказалось, миллионы украинцев не пожелали менять свою реальную родину на призрак "русского мира".

Сказанное выше не означает, что талибы имеют 100% поддержку. Просто они составляют понятную альтернативу продолжению многолетней гражданской войны, и рядовые афганцы соглашаются на них как на меньшее зло. Наполеон учил, что победа лишь на четверть зависит от материальных факторов, а на три четверти - от моральных. Вряд ли в Афганистане можно найти кого-то более мотивированного и подготовленного, чем талибы.

Поэтому пусть вас не удивляет скорость продвижения Талибана, при том, что правительственная армия насчитывала 350 тысяч личного состава, а талибов было едва 200 тысяч. The Washington Post цитируют афганского офицера, который объясняет, почему солдаты правительства не остановили Талибан: "Брат, если никто другой не воюет - почему я?". Лишенные американской военной поддержки, а главное - веры в свое дело, солдаты складывали оружие. И сколько бы миллиардов долларов США не потратили на чужую армию, если той не за что воевать, она и не будет.

Сколько бы миллиардов долларов США не потратили на чужую армию, если той не за что воевать, она и не будет

В Украине, как мы знаем, все наоборот. Даже в невозможных крымских условиях все равно по меньшей мере четверть окруженных военных сопротивлялись, пусть и без оружия, а в Симферополе дошло до стрельбы, в которой погиб наш прапорщик Сергей Кокурин и один их. На Донбассе воевали добровольцы, а потом украинцы массово шли в ряды армии. Уклонистов тоже хватало, не станем указывать пальцем. Но ни тогда, ни тем более сейчас афганский сценарий в войсках не повторится.

Можно свысока, с позиций постмодернизма насмехаться над темными афганскими крестьянами, которые поддерживают архаичную программу Талибана. Однако и среди украинцев тоска по "настоящим ценностям" (читай: совку) очень сильна. А самое главное - это не афганцы виноваты в тех социальных экспериментах, которые над ними ставятся.

В 60-х годах прошлого века Афганистан уверенно шагал от "феодально-племенной" вольницы к просвещенной монархии. По сравнению со своими соседями - Ираном и Пакистаном - он был самой светской и наиболее свободной страной. Но созреть к демократии своими силами афганцам не дали. Сначала Советский Союз попытался построить там социализм, что закончилось гражданской войной и первым Талибаном, а затем США взялись насаждать либерализм. Конец был несколько предсказуемым - Талибан 2.0.

Украинцы имеют свою печальную историю. Наше общество глубоко травмировано. Но наше постгеноцидное и постколониальное состояние - не до сравнения с тем, что пережили за последние полвека афганцы. Поэтому и наш откат к архаике не такой глубокий. Да, 20% граждан, которые не считают Россию агрессором и ностальгируют по пломбиру, с нами надолго. Но по нынешней Украине - все равно больше.

Украинцы хотят биться за свою землю, и даже желающие "перестать стрелять" и "договориться посередине" за два года начали перенимать воинственную риторику. А раз есть спрос на продолжение борьбы, будет и продолжение заокеанской помощи

Это тот комплекс причин, по которым наше внутреннее положение значительно прочнее афганского. И именно поэтому Америка не будет чувствовать потребности поступить в Украине так, как в Афганистане. Потому что если молодые афганцы хотят справедливости (пусть и в виде шариата) и не хотят воевать за либеральные ценности, то и США не будут воевать вместо них. Украинцы, как оказалось, хотят биться за свою землю, и даже желающие "перестать стрелять" и "договориться посередине" за два года начали перенимать воинственную риторику. А раз есть спрос на продолжение борьбы, будет и продолжение заокеанской помощи.

Да, американская эвакуация из Кабула выглядела позорно. Паника, взрывы, люди на шасси самолетов - дикое зрелище, не достойное такой большой страны. Но многие путают ничтожность последней сцены с провалом всего спектакля, а это совсем не так. В 2001 году американцы пришли не сделать Афганистан богатым и свободным (это была побочная идея), а обезопасить себя от Аль-Каиды. Эта цель была достигнута довольно давно, поэтому настоящий вывод войск отнюдь не ослабил США как таковые. Более того - американские солдаты будут оставаться в живых, доллары не будут тратиться на ненужные вещи, а все риски расползания радикального исламизма - это теперь забота России. Талибы не дойдут до Средиземноморья.

Если сегодня упадет Киев, то завтра - Варшава, а послезавтра - Берлин

Поддержка Украины основывается на совершенно иных принципах. Аннексия Крыма и война в Донбассе - это опосредованная угроза европейским союзникам США. Если сегодня упадет Киев, то завтра - Варшава, а послезавтра - Берлин. Ну и в нашу информационную эпоху картинка беспорядка в кабульском аэропорту нанесла большой ущерб имиджу Америки сама по себе, поэтому ей будет надо как-то загладить неприятный осадок. Вряд ли в Вашингтоне всего этого не понимают, поэтому над киевским посольством не будут летать "Чинуки", так как россияне будут стоять на левом берегу.

Итак, чем стала для Украины победа Талибана, и какие уроки мы можем из нее вынести?

Во-первых, Украина - не Афганистан. Мы уже побывали в их шкуре в 2014-м, и результаты кардинально отличаются. Я, как мог, объяснил, почему так получилось. Поэтому едва слышите паникерское заявление, что завтра Киев разделит судьбу Кабула, что нас сливают и все пропало - стреляйте на звук.

Во-вторых, победа талибов дает Украине небольшой, но шанс на улучшение (нет, не сегодня - позже). Россия волей-неволей будет вынуждена перебросить ресурсы на новое противостояние в Центральной Азии, потому что есть все основания считать, что место американцев в Афганистане займут заклятые друзья Кремля - ​​китайцы. Россияне от нас не отстанут, но вероятность войны уменьшается. Америке же придется отбеливать имидж, и нам с этого что-то перепадет (может, и "Железный купол").

Ну и в-третьих, нам необходимо осознать до сих пор актуальные вызовы. Что мы еще можем скатиться в архаику, а архаика - это победа России. Пусть они нас и не завоюют, но новый Янукович на Банковой - примерно то же. Поэтому наш путь - в будущее и на Запад. А также, что развитие мощной государственной организации, которая крепко опирается на народ, важнее международной помощи. Потому что интересы мира меняются, а Украины - нет.

Поэтому, Украина - не Афганистан, и давайте этим воспользуемся!