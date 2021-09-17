Почему Путин пудрит мозг Зеленскому

Когда-то, еще до начала Второй мировой, гостя у немецких друзей, Уинстон Черчилль, очень хотел встретиться с Адольфом Гитлером. Наци №1 был тогда мировой сенсацией. Американские журналы выходили с его портретами на обложках. В Британии вошел в моду фокстрот, танцуя который, надо было поднимать руку в нацистском приветствии. "Майн кампф" расходился безумными тиражами. Девушки стрелялись, больно переживая неразделенную любовь к гер Гитлеру. А Черчилль был в те годы только парламентарием и экс-министром. "Зачем мне встречаться с этим англичанином? - сказал тогда Гитлер. - За него проголосовали несколько тысяч, а за меня - миллионы". "Хорошо, что мы тогда не встретились, - оговорился Черчилль, когда кончился кошмар Второй мировой, - он запудрил бы мне мозг".

Медиа еще разжевывали результаты поездки Владимира Зеленского в Вашингтон, а наше внешнеполитическое ведомство уже начало консультации с россиянами о встрече президентов Украины и России. И об этом мы узнали, как всегда, от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 5 сентября он сообщил, что встреча возможна, если на ней не будет обсуждаться вопрос статуса Крыма.

Факт ведения переговоров подтвердил 7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А еще пожаловался: повестку дня согласовать не удается. Но вопрос Крыма Владимир Зеленский все равно будет подымать. Цель встречи - откровенный разговор "о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории".

10 сентября на тему украинско-российских отношений высказался и президент. Он не исключил вероятности полномасштабной войны с Россией. Отметил, что это будет "самая большая ошибка РФ" и подтвердил намерение встретиться с Путиным.

Добавил и еще несколько слов, которые стоят цитирования: "Россия сегодня не хочет, не видит смысла закончить войну и конфликтный вопрос решить быстро. Они этого не хотят. И это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как я должен заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны".

Вывод первый: студент юрфака Володя Зеленский курс правовой риторики прогулял.

Наш президент - не Цицерон, но ситуацию он понимает адекватно: Россия "не видит смысла закончить войну"

Вывод второй: несмотря на то, что наш президент - не Цицерон, - ситуацию он понимает адекватно: Россия "не видит смысла закончить войну".

За "поребриком" отреагировали почти мгновенно. 12 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин распространил сообщение в Телеграмм-канале. Есть у русских такая манера - свысока поучать всех вокруг. Вот, характерная цитата: "Лидерам Евросоюза надо обратить внимание на ситуацию в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы были втянуты в полномасштабную войну". На какую войну намекает Володин? Конечно же, на войну России с другими европейскими странами, если они попытаются встать на защиту Украины.

А вот и квинтэссенция русского взгляда на Украину: "Так сложилась жизнь, что мы живем сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделенным волей таких политиков, как Зеленский. У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне".

Что такое дружба по-русски мы узнали еще в январе 1918 года, когда шли бои под Крутами. Тогда же началась, цитируя Володина, наша "общая история", которой лучше бы не было. Что такое дружба по-русски хорошо знают, но рассказать не могут, 15 тысяч павших на Донбассе. Как умеют дружить русские - помнят и те, кто побывал в донецких подвалах и российских тюрьмах. Они рассказали бы, но молчат. Потому что молчать легче, чем справиться с собственными воспоминаниями.

Что такое дружба по-русски хорошо знают, но рассказать не могут, 15 тысяч павших на Донбассе. Как умеют дружить русские - помнят и те, кто побывал в донецких подвалах и российских тюрьмах

Володин не только пригрозил войной всей Европе, но и высоко поднял знамя, на котором четко выписаны российские лозунги - формы легитимации войны: общая культура, вера, русский язык, и вообще - мы один народ. Может Володин об этом не знает, но у нас нет общей культуры. И вера наша не имеет ничего общего с шаманскими ритуалами, которые практикуют Путин и Шойгу. И языки у нас разные. И одним народом мы никогда не были.

Еще в 1912 году основатель радикального сионизма Зеев Жаботинский написал эссе "Урок юбилея Шевченко". Все мифологемы, которыми размахивает Володин, - русский язык и культура - распространялись имперскими шовинистами и в начале ХХ века. Русский язык и культура, написал Жаботинский, появляются только там, где сначала пройдется, втаптывая все на своем пути, сапог русского жандарма. И с тех пор ничего не изменилось.

Война появляется там, где раздается русский язык

Это отвратительная тема. Но есть смысл в простых и лаконичных словах: война появляется там, где раздается русский язык.

Владимир Зеленский согласен встретиться с Путиным. Согласен, чтобы ему снова пудрили мозг. Зачем это ему? Ирония в том, что эта встреча на самом деле больше нужна Москве, чем Киеву. Именно поэтому, по словам Кулебы, российская сторона и "торгуется" - пытается продавить выгодную для себя повестку.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

В чем суть кремлевской игры? В сентябре 2014 года Россия добилась максимального результата. Крым уже был аннексирован. Половина Донбасса оккупирована. В полях под Иловайском уже погибли украинские добровольцы. Подразделения ВСУ с боями выходили из котла под Дебальцево. 5 сентября Леонид Кучма подписал Минский протокол, согласно которому Украина брала на себя обязательства: "осуществить децентрализацию власти", предоставив особый статус ОРДЛО; амнистировать террористов и предателей - "лиц", причастных к событиям, "которые произошли в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"; "обеспечить проведение досрочных местных выборов".

16 сентября закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" подписывает Петр Порошенко. Все тезисы, ради которых Россия и ведет эту войну, в законе зафиксированы. Статья 3 - амнистия. Статья 4 - господство русского языка. Часть 3 статьи 5 - вообще песня: "В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов". Статья 9 - генеральские погоны для Гиви и Моторолы: "В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции... Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским председателем".

Этот закон - полная легитимация ОРДЛО. Российский анклав получил статус отдельного государства - определена территория, независимая кадровая политика, защищенный законом язык, собственная армия.

Россия победила. Далее оставалось только внести изменения в Конституцию. А потом - инспирировать "парад суверенитетов" в других областях.

Однако появилась одна деталь - камень, о который споткнулось победное шествие Путина. Злополучный пункт 4 статьи 10: "Статьи 2-9 этого Закона действуют со дня вступления полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины". Выборы не состоялись до сих пор.

К чему призывает все эти годы украинских политиков госпожа Ангела Меркель - провести выборы на оккупированной территории! Конечно, по "формуле Штайнмайера". К чему призывает Эммануэль Макрон - провести выборы! Конечно, учитывая "модальности Макрона". К чему все эти годы призывали говорящие головы на телеканалах Медведчука? Выполнять Минские договоренности! Что неутомимо повторяют российские СМИ и телеканал "Наш"? Минские договоренности! Чего хочет Путин? Поставить точку во всей этой истории и истории Украины в целом. И для этого ему нужен "нормандский формат", где можно давить на украинских президентов. А еще ему надо война. Потому что каждый погибший солдат - это запугивание Украины.

Заложники в российских тюрьмах не закончатся никогда. Не закончится и война. Пока Украина не исчезнет с политической карты, а украинцы - с поверхности Земли. Это российский сценарий. Но есть и другой сценарий - сценарий логики. Война кончится, когда Россия перестанет существовать

Владимир Зеленский хочет вернуть из подвалов и российских тюрем 450 заключенных украинцев. И поэтому согласен снова говорить с Путиным. Они уже сидели за столом. Разговаривали. Путин освободил около сотни пленных и заложников. За каждого человека, который вышел на свободу, Зеленский публично благодарил. Он согласен снова пройти через это. Потому что считает, что это его человеческий долг. Проблема лишь в том, что заложники в российских тюрьмах не закончатся никогда. Не закончится и война. Пока Украина не исчезнет с политической карты, а украинцы - с поверхности Земли. Это российский сценарий. Но есть и другой сценарий - сценарий логики. Война кончится, когда Россия перестанет существовать. Говорят, с логикой спорить не стоит.

1 октября 1932 Освальд Мосли основал "Британский союз фашистов и национал-социалистов". "Белокурые бестии" бодро маршировали по улицам городов: хайль Мосли! Когда началась Вторая мировая, Уинстон Черчилль прикрыл эту лавочку. А Мосли упрятал за решетку.

Хайль Минские договоренности! Хайль Мураев! Хайль Добкин! Хайль Бойко!

Украина ведет две войны. Одну на Донбассе против российских оккупантов. А вторую - в медийном пространстве. Против демагогов, манипуляторов и лжецов, которые пудрят мозг всему народу. Хайль Минские договоренности! Хайль Мураев! Хайль Добкин! Хайль Бойко!

Говорят, Черчилль был мудрый человек. Думаю, одну из этих войн уже пора кончать.