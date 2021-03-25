Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Лучшую

Декоммунизация бы завершилась, вступление в Евросоюз – нет

22 года с момента трагической гибели Вячеслава Чорновила проходит завтра. Жизнь этого диссидента и политика сопровождается многочисленными "если бы". Одно из самых повторяемых: а что, если бы демократ Чорновил победил вчерашнего коммунистического номенклатурщика Леонида Кравчука на президентских выборах в 1991 году? Какой стала бы тогда Украина? Очевидно, что совсем не такой, какой мы имеем ее сейчас. Но хуже ли?

Была ли возможной победа Чорновила? Если бы переиграть выборы 1 декабря 1991 без существенных изменений в исходных данных – вряд ли. Некоторые вещи в истории действительно балансировали на лезвии ножа и легко могли закончиться иначе. Но не 61% Кравчука против 23% Чорновила. Впрочем, посыпать голову пеплом и проклинать бессознательных украинцев не стоит. Ни у одного из наших непосредственных соседей по СССР президентские выборы не выигрывал кандидат не из власти. Лишь в одном случае победил националист, а не коммунист. Сравнивать с Польшей или Чехией нет смысла.

Леонид Кравчук был сначала избран председателем Верховного Совета РСФСР, а потом выиграл президентские выборы.

Борис Ельцин сначала был избран председателем парламента РСФСР, затем президентом РСФСР, а президентом РФ стал автоматически 25 декабря 1991.

Мирча Снегур сначала был избран председателем Верховного Совета Молдавской ССР, затем назначен президентом МССР, затем выиграл выборы президента Республики Молдова.

Станислав Шушкевич сначала был избран первым заместителем председателя парламента БССР, после того стал и. о. головы, а поскольку Республика Беларусь до 1994 года оставалась исключительно парламентской – и главой государства.

Ни у одного из наших непосредственных соседей по СССР президентские выборы не выигрывал кандидат не из власти

Даже Звиад Гамсахурдиа, единственный некоммунист из этого списка, сначала был избран председателем парламента Республики Грузия, а потом уже и президентом.

Поражает сходство траектории первых глав государств: депутат – спикер – президент. Чорновил не поднялся на вторую строчку, потому что в Украине большинство в парламенте принадлежало коммунистам. В отличие от той же Грузии.

Однако если бы в 1991 году с Кравчуком случилось какое-то несчастье, Чорновилу ничто не мешало победить. От старой номенклатуры больше никто не балотировался, остальные кандидаты, в том числе и Левко Лукьяненко, не взяли даже 5%. Итак, 1 декабря 1991 президентом Украины становится Вячеслав Чорновил...

Удалось ли бы Чорновилу изменить Украину? Если иметь в виду построение рая на земле, то вряд ли. Но несколько важных преобразований он бы точно совершил. Чтобы не ввязываться слишком в альтернативную историю, перенесем достижения возглавляемой Чорновилом Львовщины 1990–1992 годов на всю Украину.

1. Декоммунизация и возрождение памяти. Львовская область была одной из первых, которая еще при советской власти наравне с символами УССР начала использовать сине-желтый флаг, старинный герб Львова и гимн "Ще не вмерла Україна". Также здесь раньше началась стихийная, а с августа 1990 и поддерживаемая облсоветом первичная декоммунизация – снос памятников Ленину и переименование улиц. Очевидно, что президент Чорновил дал бы толчок этому процессу по всей Украине. В Киеве так точно Ленин бы упал на десятилетия раньше. Вне всякого сомнения значительно бы возросла скорость возврата к всеукраинской национальной памяти имен Бандеры, Шухевича и других героев, замалчиваемых в советские времена. Локомотивом они потащили бы за собой героев времен УНР. Все происходящее от 2014 года случилось бы гораздо раньше.

2. Свобода слова. По количеству и уровню независимой прессы Львовщина качественно выделялась среди соседних областей. Этот принцип при президенте Чорновиле продолжил бы цениться.

3. Также весьма вероятен пересмотр украинского правописания и уменьшение на него российского влияния.

4. Свободные от России церкви. Трудно прогнозировать появление Томоса. Но то, что при президенте Чорновиле все украинские церкви испытывали бы меньшее влияние Кремля и Лубянки – это точно.

5. Демонополизация КПСС-КПУ. Большую проблему для Украины составило вмешательство советов в хозяйство, а впоследствии – засилье "красных директоров". На Львовщине коммунистов отстраняли от власти еще при СССР. Поэтому если даже президент Чорновил не объявил бы люстрацию, "крепких хозяйственников" в нашем политикуме стало бы меньше.

6. Децентрализация. Не скажу за идею федеративной Украины, но сильные и свободные от центра регионы точно были в планах президента Чорновила. Сегодня децентрализация считается одним из самых успешных начинаний послемайданной власти, а так она началась бы раньше. Галицкая Ассамблея показала, как можно противостоять советской централизации, не скатываясь при этом в сепаратизм.

7. Есть основания полагать, что признание Голодомора геноцидом в Украине и мире произошло бы гораздо раньше и в большем масштабе при президенте Чорновиле.

Даже если бы ничего вне этих пунктов ему достичь не удалось, он бы уже увековечил себя в истории современной Украины.

Двумя основными аргументами, которые используют оппоненты идеи президентства Черновола, являются экономика и сепаратизм. Мол, Вячеслав Максимович был еще хуже знаком с экономическим состоянием страны, чем Кравчук. Поэтому так же не удержал бы ситуацию – и привет, тотальное обнищание. Кроме того, мол, за такого президента Крым и Восток точно встали на путь сепаратизма. Мы потеряли бы территории чуть ли не к Днепру включительно. Ну а дальше – просоветская ностальгия, коммунистический реванш на президентских и парламентских выборах и, в конце концов, СССР 2.0.

Что на это можно возразить?

Степень беспомощности Чорновила в хозяйстве значительно преувеличена. Осенью 1990 года из-за декоммунизации Львовская область оказалась в фактической блокаде. Руководитель агропрома УССР Николай Сидоренко на селекторном совещании сказал:

"Передайте Чорновилу, что Львовщина не получит никакой дотации по сельскохозяйственным продуктам".

Чорновил вспоминал:

"Используя специфическую структуру нашего социально-экономического комплекса, дисбаланс между промышленным и сельскохозяйственным производством, они попытались ограничить поставки области, поощряли партнеров разрывать связи с нашими производителями".

В этой ситуации руководство самостоятельно обеспечивало Львовщину горючим и продовольствием. Уголь привозили из Кривбасса, пшеницу – из Казахстана, масло – из Молдовы, картофель – из Беларуси.

Без военного вмешательства России неприятие так и не перерастает в сепаратизм

Потом облсовет шел на выход из последнего советского экономического кризиса не путем усиления административного вмешательства и соблюдения "карточной системы", а путем внедрения элементов рыночной экономики: приватизации, содействия развитию акционерного и частного предпринимательства, запуска земельной реформы. Справился ли бы Чорновил со всей Украины лучше Кравчука – неизвестно. Но точно не хуже.

Сепаратизм в Крыму имел внутренние источники и от имени президента Украины не зависел. Кто бы ни сидел в Киеве, в Симферополе все равно требовали бы больше прав и денег. Но аннексия 2014-го не произошла в 1993-м не потому, что Украину возглавлял Кравчук. Просто в России было мало сил для этого. И сын Чорновила Тарас настаивает на том, что у его отца были хорошие отношения с Ельциным. Вероятный конфликт они смогли бы уладить. На примере Оранжевой революции и Революции достоинства мы видели, что определенные регионы не всегда воспринимают прозападного кандидата. Но без военного вмешательства России это неприятие так и не перерастает в сепаратизм. Вряд ли при президенте Чорновиле было бы все гораздо хуже.

Удержал ли бы Чорновил власть на выборах в 1994 или 1995 году? Нет. Ни одному из его соседей это не удалось. Кроме Ельцина, который выиграл короткую гражданскую войну в Москве в октябре 1993-го. Гамсахурдиа такую войну у себя проиграл, остальные не победили на выборах. Почему? Потому что ситуация объективно слишком ухудшилась и население требовало козла отпущения.

Ну а дальше началось бы то самое знаменитое колебание украинцев из стороны в сторону между пророссийскими и прозападными кандидатами с перевыборами и революциями. Вступить в НАТО или ЕС в таких условиях было бы невозможно. Но это уж точно не вина первого президента. И да, война с Россией так же была бы возможна, а значит – никакого союзного государства.

В конечном итоге Украина 2020 года с первым президентом Чорновилом выглядела бы примерно так же, как и с первым президентом Кравчуком. Независимая, не слишком богатая, с трудностями на Востоке и Западе.

Зато она была бы на порядок более украинской с гуманитарной точки зрения. Дискуссии о роли Бандеры так же были бы уже в далеком прошлом, как дебаты о Голодоморе – в текущей реальности.

А это уже само по себе немалое достижение, согласитесь.