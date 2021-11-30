 
Ексклюзивы
1/5
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 180
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1224
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3384
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3591
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5526
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14238
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3663
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2331
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
8
7
6
8
Новий Київ буде український
Новий Київ буде український
&quot;Опозиції доведеться шукати нові козирі&quot;
"Опозиції доведеться шукати нові козирі"
&quot;Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста&quot;
"Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста"
Найбільші байкерські клуби
Найбільші байкерські клуби
&quot;Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає &quot;противсіхами&quot;, вона приречена на поразку&quot;
"Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає "противсіхами", вона приречена на поразку"
Видео
Все видео
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1305
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2430
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 855
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3807
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3834
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 405
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 09:31

Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается

  Комментировать

МОСКВА ЗНОВУ ЧЕКАЄ НАГОДИ ЗАВДАТИ НАМ УДАРУ

Цьогоріч 1 грудня відзначаємо ювілей референдуму про проголошення незалежності – разом із 30-ю річницею відновлення державності України. Політично-правове оформлення відновленої Української держави 1991 року було бездоганне. Надалі нам, на жаль, забракло такої зібраності й тонусу. Цим скористалися компартійна номенклатура та криміналітет. Вони разом змонтували й утвердили в незалежній Україні олігархічний устрій, тісно зав'язаний на відносини з Росією. Це зумовило наше подальше перебування у сфері геополітичних інтересів Кремля. А 2014-го, як наслідок, призвело до війни Росії проти України. Держава витримала випробування перших 30 років лише завдяки небайдужим патріотам, яких щоразу більшало.

Політично-правове оформлення відновленої Української держави 1991 року було бездоганне

  Михайло БАСАРАБ, політолог
Михайло БАСАРАБ, політолог

Коли під час ухвалення Акта проголошення незалежності України Ігор Юхновський (доктор фізико-математичних наук, народний депутат України першого-четвертого скликань. – Країна) запропонував провести ще й референдум, це викликало обурення. Навіщо, мовляв, нам ще й референдум, якщо маємо на руках проголосовану парламентом постанову. Ігорю Юхновському та його однодумцям довелося довго пояснювати, що будь-яке наступне скликання Верховної Ради зможе так само голосуванням скасувати це рішення. Волевиявлення ж на загальнонаціональному референдумі раз і назавжди зафіксує факт повноцінного відновлення державності як бажання всього українського народу. 84 відсотки громадян взяли участь у референдумі 1 грудня 1991-го. За його підсумками, 90,3 процента українців підтримали постанову Верховної Ради від 24 серпня 1991 року. З наступного дня іноземні держави почали визнавати незалежність України. Це була перемога нової України над імперією.

84 відсотки громадян взяли участь у референдумі. 90,3 процента підтримали постанову Верховної Ради від 24 серпня 1991 року. Це була перемога нової України над імперією. З наступного дня іноземні держави почали визнавати її незалежність

Далі відбулося багато подій. Лише років за 10, на початку 2000-х, ми почнемо усвідомлювати, що колишня компартійна й комсомольська номенклатура із криміналітетом скористалися запровадженням демократичних інновацій і новими правилами (сва)вільного ринку. Вони проявили спритність та впродовж першого десятиліття сформували олігархічний устрій держави. Новий правлячий клас узяв під абсолютний контроль ресурси, промисловість і основні засоби масової інформації. Цього вистачило, щоб мати достатній вплив на перебіг будь-яких виборів. Так було встановлено фактичний контроль над політичними процесами.

Провладний клас формували кола, які не мали особливих сентиментів до української державності, – комуністичною номенклатурою та нуворишами зі сходу й півдня. Цим проблема ускладнювалася. Годі було сподіватися, що такі "еліти" будуватимуть міцну національну державу чи вестимуть Україну в Євросоюз і НАТО. Для них значно комфортнішим і зрозумілішим був "русский мир". Так зберігалися й зміцнювалися економічні, культурні й політичні відносини України з РФ. Тамтешні еліти звідусіль проникали і закріплювались у структурі нашої держави – у промисловості, банківському секторі, політиці, культурі, медіа. Тим часом без України відбулося розширення ЄС і НАТО на Схід. Зростала залежність від Москви. Олігархи мали на цьому великий фінансовий зиск. Перебування в російському магнітному полі сповільнювало бажані інституційні трансформації та національний ренесанс. Можемо вважати перше десятиліття контрнаступом імперії. Очевидно, Кремль вважав, що залишилося лише оформити свій успіх і посадити в Києві повністю маріонетковий режим.

Громадянське суспільство несподівано для російських еліт заявило про своє право на вирішальний голос

Цьому завадило українське громадянське суспільство, яке несподівано для російських еліт заявило про своє право на вирішальний голос. У боротьбі за державність патріотичний загал вийшов на фронтир тривалого тотального протистояння з Росією. Помаранчева революція стала першою масштабною битвою двох потуг – українських громадян і відновленої Російської імперії. Їй передували акція "Україна без Кучми" й парламентські вибори 2002 року, що вочевидь не вписувались у сценарій Москви і провладного в Україні олігархічного класу. Помаранчевий майдан став першою великою вольовою перемогою громадян уже відновленої Української держави.

  1 грудня 1991 року під час Всеукраїнського референдуму про незалежність України чоловік біля столичного Головпоштамту тримає плакат із портретами дисидентів В’ячеслава Чорновола й Левка Лук’яненка. У голосуванні взяли участь 31 891 742 громадян. З них 90,32 відсотка підтримали незалежність
1 грудня 1991 року під час Всеукраїнського референдуму про незалежність України чоловік біля столичного Головпоштамту тримає плакат із портретами дисидентів В’ячеслава Чорновола й Левка Лук’яненка. У голосуванні взяли участь 31 891 742 громадян. З них 90,32 відсотка підтримали незалежність

Імперія не збиралася миритися з поразкою. Інституційного впливу Росії на Україну, на жаль, виявилося достатньо, щоб завершити проміжний реванш на виборах 2010 року.

Патріотичний авангард громадянського суспільства продовжував боротьбу. Мовний майдан, парламентські вибори 2012-го, врадіївське повстання, інші локальні спалахи гартували майбутню Революцію гідності.

Масовий вибух українців восени 2013 року, напевно, переконав кремлівську верхівку в тому, що упокорити українське суспільство мирними засобами буде складно. Вона йде на остаточне вирішення "українського питання". Спочатку були спроби розігнати масовий протест і поставити Україну в критичну залежність від Москви руками дискредитованого Януковича. Російські силовики допомагали тиснути на Майдан, а президента змусили підписати угоду про великий російський кредит і остаточну здачу Кремлю сектору безпеки та оборони України. Побачивши, що й це не вирішує питання, Москва ініціює криваві події в центрі Києва в лютому 2014 року, захоплює Крим і частину Донецької та Луганської областей. Очевидно, за первинним задумом, це мало нарешті колапсувати Україну і змусити нас до повної та безумовної капітуляції. Кремль мав отримати змогу повністю та офіційно вирішувати подальшу долю нашої держави.

Бліцкриг Росії зупинили зібраність нової влади в Україні в перші місяці війни та воля нації до битви за свободу

Цей бліцкриг зупинили зібраність нової влади в Україні в перші місяці війни та воля нації до битви за свободу. Росія знову переходить до застосування інструментів прихованої боротьби всередині України, тримаючи напруження на Донбасі, у Криму, з боку Білорусі та Придністров'я, в Чорному та Азовському морях.

Зі зниженням градуса збройного протистояння в Україні загострилася внутрішньополітична боротьба. Значна частина суспільства сфокусувалася на радощах буденного життя й перевела свою увагу на дріб'язкову політичну метушню всередині країни. Росія застосувала в Україні свої засоби пропаганди для утвердження такої абсурдної реальності. Війна та системне протистояння з імперією стали справою лише передових загонів небайдужих патріотичних громадян. Це призвело до "комічного" результату виборів президента 2019-го. Москва знову чекає нагоди, щоб завдати нам удару.

Революція гідності долучила до активної боротьби за державність південь і схід країни

Війна за Україну триває. В ретроспективі 30 років бачимо, що будь-які спроби Кремля піти на загострення мобілізували наше суспільство й розширювали реальний український простір у межах держави. Драйвером у борні за відновлення незалежності була Західна Україна. Помаранчева революція дала змогу подолати Дніпро, а Революція гідності долучила до активної боротьби за державність південь і схід країни. Ці процеси відображаються й у зміні суспільних настроїв. Зокрема, у ставленні до своєї держави й української мови, в оцінюванні минулого, у прагненні українців якнайшвидше долучитися до НАТО і ЄС. Щоразу такі настрої охоплювали все більшу частину населення країни.

Насамкінець варто додати: еволюція новітньої України доводить, що основним джерелом легітимності у країні є патріотичні, прозахідні небайдужі громадяни. Саме вони становлять в Україні "глибинну державу" – deep state. Спроби це проігнорувати завжди зумовлюватимуть проблеми. Спиратися, однак, на цю "глибинну державу" треба щиро й послідовно. Тільки в цьому – запорука перемоги.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ в журналі "Країна" за 2 грудня

Передплатити можна ТУТ

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 23148
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 11754
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 10980
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 9163
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8865
Оценки
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
 Просмотров: 1305
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
 2 Просмотров: 2430
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
 Просмотров: 855
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
 Просмотров: 1161
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк Просмотров: 45
Больше всего комментируют
10
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 2816
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть