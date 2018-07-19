Звезде сериала "Вверх тормашками" Олеюе Федорченко ампутировало ногу в ДТП

Украинский актер Олесь Федорченко потерял ногу в результате аварии.

Об этом написала на странице в Instagram его партнер по сериалу "Вверх ногами" Лилия Ребрик.

"Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужны кровь и деньги", - написала она.

ДТП произошло 15 июля на трассе Львов - Мукачево, вблизи села Тухолька. Водитель не справился с управлением транспортного средства на пятне разлитого масла, из-за чего столкнулся со встречным автобусом.

"В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги. Недавно его перевели в 8-ю больницу во Львове для проведения тяжелой операции. Для этого требуется 9 л крови, а по состоянию на сейчас есть только 3 л", - отмечается в сообщении.

Автор: instagram.com/liliia.rebrik/ Партнерша по сериалу Лилия Ребрик опубликовала реквизиты для благотворительной помощи пострадавшему коллеге

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18 июля около 6:00 на улице Саперно-Слободская в Киеве произошла смертельная авария. Там Mercedes столкнулся с Daewoo Lanos. В результате два человека погибли, еще двое с травмами в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.