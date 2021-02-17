Живодер убивал и ел собак: подробности

На Житомирщине мужчина убивал собак. Живодер их ел Фото: pixabay.com

На Житомирщине мужчина убивал собак.

По предварительной информации, живодер их ел, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"Вечером 16 февраля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из сел Харитоновской ОТГ, что местный житель отлавливает соседских собак и убивает их. Во дворе 27-летнего мужчины полицейские нашли тушку убитой собаки, а также останки еще двух собак. Вместе с этим изъяты орудия совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

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Известно, что мужчина заманил в свой двор, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего потребления. Полицейские уже получили сведения о том, что такие случаи случались и до этого. Ранее мужчина к ответственности за любые правонарушения не привлекался.

Живодеру грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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