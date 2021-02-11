Мужчина морил голодом похищенных овчарок: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 90
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Просмотров: 216
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 432
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 288
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 576
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
4
6
3
6
Мужчина отомстил за любимую, у которой бывший отобрал детей и имущество
Мужчина отомстил за любимую, у которой бывший отобрал детей и имущество
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
Женщина вооружилась кирпичом и громила припаркованные авто
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
Ячейку ИДИЛ разоблачили в Киевской области
Видео
Все видео
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Запугал, что боялись признаться: мужчина насиловал жену и 2 дочерей
Запугал, что боялись признаться: мужчина насиловал жену и 2 дочерей
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Водитель маршрутки бил ногами пассажира: что известно
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Интервью
1/5
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 135
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 72
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 18:05

Мужчина морил голодом похищенных овчарок: подробности

  Комментировать
Мужчина морил голодом похищенных овчарок: подробности
Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках и еще и ворованные Фото: pixabay.com

В Нововолынске Волынской области зоозащитники на одном из дворов обнаружили более 10 овчарок. Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках и еще и ворованные.

Когда начали расспрашивать у собственника, откуда у него столько собак и как он их кормит, узнали одну из овчарок, которая исчезла с соседней улицы, пишет tsn.ua. Хозяева пса забрали домой и теперь волонтеры выясняют, не ворованные другие животные.

Собачий лай среди ночи услышала Ирина, поэтому пошла посмотреть и увидела, что овчарки были в холоде и голодными. Женщина сразу вызвала полицейских и зоозащитников. Среди собак на цепи сидел и Ник. Михаил, который искал своего любимца уже почти неделю, едва его узнал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живодер жестоко избил собаку - его ждала расплата

"В ужасном состоянии - весь замерший был. Узнал только по голосу ", - рассказал владелец пса Михаил.

В ту ночь зоозащитники насчитали двенадцать овчарок, а когда на следующий день снова наведались к хозяину, то увидели, что собак меньше. Сколько их именно владелец собак теряется в догадках, но уверяет, все собаки его. Их разведением занимается почти двадцать лет. А Ника, мол, несколько дней назад ему принесли на передержку.

"Был привязан, я не скрывал его, они пришли забрали. Не то, что я его продал украл", - рассказал владелец.

Найти своих любимцев после огласки пришли более десятка человек. Один из мужчин приехал аж за сотню километров. Похожего на своего пса он увидел на видео, но сегодня его здесь не обнаружил. Зоозащитники уверены, что остальные собак мужчина похоронил. А условия, в которых он удерживает овчарок, считают ужасными.

"Территория очень и очень мала. Я вчера сделала видео, в тех конурах лед; нет сена, подстилок, ничего нет, только лед ", - сообщила зоозащитница Ольга Микулик.

Владелец двора все отрицает. Говорит, будки утепленный сеном, а кормит собак едой, которые остаеться в местном саду. Но волонтеры не верят, ведь есть информация, что мужчина не только похищает в городе собак, но и убивает их.

Мужчина называет это чушью. Зоозащитники взамен написали заявления в полицию и через соцсети разыскивают хозяев потерянных животных.

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов. Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина морил голодом похищенных овчарок: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 82219
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 38917
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 34074
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 16471
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
6
 Просмотров: 7137
Происшествия
Ребенку в больнице сломали бедро: мать обвиняет медиков
Ребенку в больнице сломали бедро: мать обвиняет медиков Просмотров: 90
Мужчина отомстил за любимую, у которой бывший отобрал детей и имущество
Мужчина отомстил за любимую, у которой бывший отобрал детей и имущество
4
 Просмотров: 315
На дорогах 8 областей и в Киеве ограничили движение грузовиков
На дорогах 8 областей и в Киеве ограничили движение грузовиков Просмотров: 144
Работнику пункта приема лома прострелили глаз
Работнику пункта приема лома прострелили глаз Просмотров: 180
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
Покупатель угрожал взорвать магазин сладостей
4
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом
Голосов: 4
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть