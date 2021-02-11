Мужчина морил голодом похищенных овчарок: подробности

Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках и еще и ворованные Фото: pixabay.com

В Нововолынске Волынской области зоозащитники на одном из дворов обнаружили более 10 овчарок. Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках и еще и ворованные.

Когда начали расспрашивать у собственника, откуда у него столько собак и как он их кормит, узнали одну из овчарок, которая исчезла с соседней улицы, пишет tsn.ua. Хозяева пса забрали домой и теперь волонтеры выясняют, не ворованные другие животные.

Собачий лай среди ночи услышала Ирина, поэтому пошла посмотреть и увидела, что овчарки были в холоде и голодными. Женщина сразу вызвала полицейских и зоозащитников. Среди собак на цепи сидел и Ник. Михаил, который искал своего любимца уже почти неделю, едва его узнал.

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"В ужасном состоянии - весь замерший был. Узнал только по голосу ", - рассказал владелец пса Михаил.

В ту ночь зоозащитники насчитали двенадцать овчарок, а когда на следующий день снова наведались к хозяину, то увидели, что собак меньше. Сколько их именно владелец собак теряется в догадках, но уверяет, все собаки его. Их разведением занимается почти двадцать лет. А Ника, мол, несколько дней назад ему принесли на передержку.

"Был привязан, я не скрывал его, они пришли забрали. Не то, что я его продал украл", - рассказал владелец.

Найти своих любимцев после огласки пришли более десятка человек. Один из мужчин приехал аж за сотню километров. Похожего на своего пса он увидел на видео, но сегодня его здесь не обнаружил. Зоозащитники уверены, что остальные собак мужчина похоронил. А условия, в которых он удерживает овчарок, считают ужасными.

"Территория очень и очень мала. Я вчера сделала видео, в тех конурах лед; нет сена, подстилок, ничего нет, только лед ", - сообщила зоозащитница Ольга Микулик.

Владелец двора все отрицает. Говорит, будки утепленный сеном, а кормит собак едой, которые остаеться в местном саду. Но волонтеры не верят, ведь есть информация, что мужчина не только похищает в городе собак, но и убивает их.

Мужчина называет это чушью. Зоозащитники взамен написали заявления в полицию и через соцсети разыскивают хозяев потерянных животных.

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов. Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами.