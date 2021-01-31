Подросток отрезал головы и распарывал уличных котов

Подросток жестоко убивал кошек ради развлечения. Фото: pixabay.com

В городе Измаил Одесской области подросток ради развлечения жестоко издевался и убивал уличных котов.

Местные зоозащитники, которые подкармливали бездомных кошек, начали замечать тела животных. Их находили с отрезанными головами, лапами, с распоротыми животами, сообщает БессарабiЯ.UA.

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Зоозащитники обратились в полицию. Те установили, что живодером оказался местный подросток. Он не отрицал, что убивал животных. Говорил, ему так хотелось, ради развлечения. Также известно, что подросток совершал расправу над животными не один.

В Голосеевском районе Киева мужчина убил 3 щенков и 1 травмировал. Его госпитализировали с травмой позвоночника. Живодером оказался брат владельца животных, который сообщил об убийстве. Свои действия 30-летний живодер объяснил тем, что щенки ему надоели.