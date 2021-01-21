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четверг, 21 января 2021 12:43

Мужчина жестоко расправился с 4 щенками, "потому что надоели"

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Мужчина жестоко расправился с 4 щенками, &quot;потому что надоели&quot;
В Киеве мужчина убил 3 щенков и еще 1-го покалечил. Фото: скриншот с видео

В Голосеевском районе Киева мужчина убил 3 щенков и 1 травмировал. Его госпитализировали с травмой позвоночника. Живодером оказался брат владельца животных, который сообщил об убийстве.

Свои действия 30-летний живодер объяснил тем, что щенки ему надоели, отчиталась пресс-служба полиции Киева.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с 4 щенками, начал по одному их душить. Так он убил 3 собаки, еще 1 ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу", - рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.

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Патрульные провели тестирование преступника на драгере. Результат - 1,98‰ алкоголя.

Киевлянина, ранее судимого за незаконное обращение с оружием, задержали. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать. Камера зафиксировала жестокость живодера.

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