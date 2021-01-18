Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)

Жестокость живодера зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать.

Видео с камер наблюдения в подъезде распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"На улице Бульварно-Кудрявская неадекватный мужчина избил и выбросил щенка. Личность установлена, щенка ищут", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что живодер сначала держал собаку на поводке и наносил удары ногами. После выбросил его на улицу и оставил на морозе.

Под постом пользователи делились подробностями инцидента. В результате издевательств у собаки якобы сломанная челюсть и другие многочисленные травмы.

На живодера полиция составила протокол. Судьба щенка неизвестна.

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