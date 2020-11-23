Дети палками забили до смерти щенка

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 432
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1557
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 639
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1638
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5832
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
4
3
3
4
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
В Польше погибли 2 украинца
В Польше погибли 2 украинца
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Школа Киева напомнила кадры из фильма ужасов и заброшенное здание
Школа Киева напомнила кадры из фильма ужасов и заброшенное здание
Видео
Все видео
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
В Киеве сгорела маршрутка
В Киеве сгорела маршрутка
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 108
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1494
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 918
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2286
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 126
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
понедельник, 23 ноября 2020 18:22

Дети палками забили до смерти щенка

  Комментировать
Дети палками забили до смерти щенка
В Днепре несколько местных детей забили палками до смерти двухмесячного щенка Фото: facebook.com/uanysua

В Днепре несколько детей забили палками до смерти 2-месячного щенка.

Об этом в соцсети рассказала жительница Днепра, зоозащитница Галина Бабешко, которая занималась беспризорным животным и подыскивала для него новых хозяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живодер поиздевался над собакой и выбил ей два глаза

"Узнала, что на улице Евпаторийской растут будущие маньяки. Дети забили палками щенка. Щенку было 2 месяца, и я уверена, что такое насилие прививают дома. Только дома ребенок может услышать, что собак можно бить, травить, давить машиной. Откуда столько злости и ненависти? Они живые, им уже не повезло родиться на улице. Я разбита морально ", — написала Галина.

Женщина добавила, что щенок был милый и контактный. В память о нем осталось фото.

Пользователи в соцсети возмутились поведением детей. Считают, что виноваты в этом родители, которые не привили любовь к животным.

В Киеве женщина отбила искалеченного пса от живодеров и спасла ему жизнь. Она наткнулась на 3 мужчин в лесу, где они привязали животное к дереву и били.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дети палками забили до смерти щенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Один из величайших поэтов родился в Черновцах

Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 35444
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 31095
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 14067
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11853
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 6561
Происшествия
Мужчина пустил переночевать женщину, а она похитила его автомобиль
Мужчина пустил переночевать женщину, а она похитила его автомобиль Просмотров: 234
Дилер распространял наркотики через "закладки" - клиентам сбрасывал скриншоты с геолокацией
Дилер распространял наркотики через "закладки" - клиентам сбрасывал скриншоты с геолокацией Просмотров: 45
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей
Мать узнала о гибели 17-летнего сына из соцсетей Просмотров: 297
17-летний парень в третий раз угнал маршрутку
17-летний парень в третий раз угнал маршрутку Просмотров: 252
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
4
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
14
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
4
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
3
"Слуга народа" находится на грани раскола
2
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 1117
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть