Дети палками забили до смерти щенка

В Днепре несколько местных детей забили палками до смерти двухмесячного щенка Фото: facebook.com/uanysua

В Днепре несколько детей забили палками до смерти 2-месячного щенка.

Об этом в соцсети рассказала жительница Днепра, зоозащитница Галина Бабешко, которая занималась беспризорным животным и подыскивала для него новых хозяев.

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"Узнала, что на улице Евпаторийской растут будущие маньяки. Дети забили палками щенка. Щенку было 2 месяца, и я уверена, что такое насилие прививают дома. Только дома ребенок может услышать, что собак можно бить, травить, давить машиной. Откуда столько злости и ненависти? Они живые, им уже не повезло родиться на улице. Я разбита морально ", — написала Галина.

Женщина добавила, что щенок был милый и контактный. В память о нем осталось фото.

Пользователи в соцсети возмутились поведением детей. Считают, что виноваты в этом родители, которые не привили любовь к животным.

В Киеве женщина отбила искалеченного пса от живодеров и спасла ему жизнь. Она наткнулась на 3 мужчин в лесу, где они привязали животное к дереву и били.