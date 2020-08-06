В Хмельницком женщина застряла в дверях своей квартиры из-за мусора. Фото: скриншот с видео

В Хмельницком женщина застряла в дверях своей квартиры из-за мусора. Это произошло в многоэтажек на ул. Львовское шоссе.

Заложницу хлама случайно увидели соседи и вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Когда пенсионерка вернулась домой и пыталась зайти в дом, ее зажало десятками килограммов мусора. Она не могла пошевелиться. "Чрезвычайники" с помощью лестницы попали в квартиру через окно 3-го этажа. Освободили гражданку из плена и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказал представитель управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

Женщина находится в больнице.

В Киеве на просп. Лобановского, 196 обнаружили труп пожилой женщины. Тело было в заваленной мусором квартире. Чтобы вывезти его, спасателям пришлось 2 ч. убирать.