Женщина с 2-летней дочерью пропали без вести

В Сумской области разыскивают 28-летнюю Алину Головченко с дочерью Викторией, 2 года из села Артюховка Роменского района.

14 июля женщина с ребенком поехали в соседнее село. После того связь с ней оборвалась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: su.npu.gov.ua На Сумщине разыскивают 28-летнюю Алину Головченко с дочерью Викторией, 2 года из с. Артюховка Роменского района

На вид женщине 23-26 лет, среднего телосложения, рост 165 см, волосы короткие, каштанового цвета.

Особые приметы: на правой ноге есть шрам в виде царапины.

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На момент исчезновения была одета в лосины черного цвета с серыми полосками по бокам, мокасины, черно-белую тунику.

Ребенок был на 3-колесном велосипеде розового цвета.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о пропавших, сообщить в Роменский отдел полиции или по телефонам: 098-554-10-01, (05448) 5-26-62, 102.

Полиция и родные ищут черновчанку 20-летнюю Яну Бернадскую и ее сына 2-летнего Артема. 9 июня женщина с сыном ушла из дома и до сих пор не вернулась. Связь с ними отсутствует.