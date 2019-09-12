Зелья на € 50 млн: разоблачили масштабную нарколабораторию

Фото: if.npu.gov.ua

В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области разоблачили масштабную нарколабораторию по выращиванию наркотической конопли и их переработки в наркотик.

Производство организовали в тепличного-овощном комбинате, который вместе с сообщниками взял в аренду местный житель. В теплицах площадью 4 га злоумышленники высадили элитные сорта наркотических конопли. А хозяйственные и административные здания приспособили под процесс переработки наркотического сырья, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Прикарпатья.

"Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух соорганизаторов. А также двадцать наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории; изъято два пистолета. В теплицах на специальном грунте обнаружено около ста тысяч взрослых наркосодержащих растений. Найдено измельченную растительную массу сухих соцветий и листьев общим весом более тонны", - рассказали в полиции.

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Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на "черном рынке" составила бы более €50 млн. Килограмм готового зелья организаторы сбывали за €3,5 тыс. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.

Наемные работники включительно с охраной работали в 2 смены. Проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой и получали зарплату. Работников на смене закрывали на территории, чтобы они не воровали и никуда не выходили.

Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охраняемая служебными собаками.

Следователи открыли уголовное производство.

На Обуховщине Киевской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию. Изъяли продукцию стоимостью более 1 млн гривен.