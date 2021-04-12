Защищал товарища: иностранец всадил прохожему в грудь нож

В Одессе иностранец напал с ножом на прохожего.

Инцидент произошедший 10 апреля ночью на улице Героев Обороны Одессы. Мужчина получил удар в грудь, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Врачи немедленно госпитализировали пострадавшего, на поиски же правонарушителя полицейские потратили около часа. Им оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья. Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом пытался урегулировать словесную перепалку, которая произошла между его другом и прохожим", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua

Автор: od.npu.gov.ua Нападающий хотел закончить конфликт между товарищем и пострадавшим

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец ранил 2 посетителей кафе и полицейского

Нож у злоумышленника изъяли, а его задержали. Следствие продолжается.

В Краснограде на Харьковщине порезали 4 мужчин в возрасте от 26 до 44 лет ночью 4 апреля. Пострадавших доставили в районную больницу, а злоумышленник скрылся. Подозреваемого разыскали. Им оказался 29-летний местный житель.