Мужчина на вокзале устроил резню: много пострадавших

На Харьковщине 29-летний мужчина порезал на вокзале 3-х знакомых и свидетеля. Фото: npu.gov.ua

В Краснограде на Харьковщине порезали 4 мужчин в возрасте от 26 до 44 лет ночью 4 апреля. Пострадавших доставили в районную больницу, а злоумышленник скрылся.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 29-летний местный житель, сообщили сегодня, 6 апреля, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал резать знакомых. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника. Он также получил ножевое ранение", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства изъяты. Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Кременчуге Полтавской области в одном из кафе во время конфликта мужчина порезал двух посетителей заведения. После этого он скрылся с места преступления. Подозреваемого разыскали. Им оказался 42-летний иностранец.