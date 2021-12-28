Запчасти к бронетехнике на миллион вывез контрактник из части. К "бизнесу" привлек отца

Фото: ssu.gov.ua

В Хмельницкой области разоблачили масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей.

"Бизнес" наладил контрактник вместе со своим отцом, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гараже для дальнейшей продажи. В условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла нанести ущерб обороноспособности нашего государства", - рассказали в СБУ.

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Правоохранители провели 12 обысков. Изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и прочее.

Общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн грн.

Обеим злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Контрразведка СБУ обнаружила в Житомирской области хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону Украины. Спецслужба обнаружила подпольный склад, где хранили похищенную продукцию. Там нашли несколько тонн составляющих, подлежащих государственному экспортному контролю.