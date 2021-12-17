Делки вынесли с оборонного объекта деталей на десятки миллионов

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ обнаружила в Житомирской области хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению.

Эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону, передает СБУ.

Спецслужба обнаружила подпольный склад, где хранили похищенную продукцию. Там нашли несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

"По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен. Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов. Продукцию вывозили в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков обнаружили почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетных комплексов. Среди них есть блоки управления. Продукцию направили на экспертизу.

СБУ разоблачила крупнейшую сеть по изготовлению фальшивых свидетельств о вакцинации против Covid-19. Преступники получали более 5 млн. грн. ежемесячно.