Закрыли в изоляторе и кормили лекарствами: работники интерната заставили 16-летнюю воспитанницу сделать аборт

На Николаевщине работники интерната заставили 16-летнюю воспитанницу сделать аборт. Она хотела сохранить беременность. Фото: facebook.com/ Павел Шульга

В Николаевской области сотрудники интерната заставили 16-летнюю воспитанницу заведения сделать аборт, хотя она хотела сохранить ребенка.

Речь идет о "Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета. Об этом сообщил эксперт офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка, советник председателя Николаевского областного совета Павел Шульга в Facebook.

"16-летняя девушка забеременела и оказалась в изоляторе заведения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты. Я выяснил, что уже утром ребенок попал в больницу. Ее привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности). Сразу выехал в интернат. На мой вопрос: "Почему даже не рассматривался вопрос о сохранении жизни ребенка?", Ответа я не услышал. Психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасно", - рассказал Шульга.

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Также он заявил, что работники интерната врали, что это единственный случай беременности и ее аборта в учреждении.

Теперь делом занимается полиция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области. В присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Начато уголовное производство.

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