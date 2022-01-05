Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии

По состоянию на 13:30 5 января в Закарпатской области уже 120 подтопленных хозяйств в результате поднятия грунтовых вод.

Локальные подтопления обнаружили в поселке Межгорье, селах Лозянское и Майдан, сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

"В результате ухудшения погодных условий и значительных осадков в Закарпатской области произошло резкое повышение уровня воды в реках. В результате поднятия паводковых вод и поверхностного стока подтопило более 120 домохозяйств и семь жилых домов", - говорится в сообщении.

В Межгорье провели срочное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.

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Всем соответствующим службам и подразделениям поручили привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий непогоды. Сейчас на месте работает дорожная техника предприятий, обслуживающих и содержащих дороги, инженерная техника ГСЧС и спецтранспорта общин, заверили в ОГА.

Ликвидация последствий подтопления на территории Закарпатской области продолжается. Спасатели откачали воду из девяти подвальных помещений. Из 20 домохозяйств вода ушла самотеком, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

В Хусте спасатели достали из реки Рика подтопленный автомобиль Audi.

5 января спасатели Закарпатья сообщили о ряде подтоплений в регионе из-за поднятия грунтовых вод. Также там сошли два селевых потока на дороги области. Проезд вскоре возобновили. Из-за непогоды в области объявили второй уровень опасности, оранжевый. Спасатели предупредили о новых подтоплениях.