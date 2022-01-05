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среда, 05 января 2022 12:42

Зима возвращается к морозным обязанностям: прогноз на Сочельник и Рождество

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6 января в Украину потихоньку начнет заходить холодный воздух.

Температура в четверг в течение дня будет колебаться в пределах +4...-1°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В южной части, в Донецкой области и Днепре с районами будет теплее, +5...12°С.

"Накануне Рождества делаем добрые дела, утоляем страсти, раздражительность, нетерпимость, гоним плохие эмоции. Особенно уязвимы в праздничные дни больные и одинокие люди - не забудьте им позвонить, поздравить, угостить. Крестники занесите гостинцы в Сочельник вашим крестным. Они очень обрадуются, пусть это будет даже по скайпу", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В Днепре с районами будет + 5...12°С
В Днепре с районами будет + 5...12°С

Мокрый снег и дожди 6 января ожидаются в Карпатах и местами в центральных областях. На остальной территории Украины в четверг - без существенных осадков. Ветер будет порывистым, западных направлений.

В Киеве завтра ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около 0°С, днем +1...3°С. Без серьезных осадков. А вот в ночь на Рождество в столице будет пролетать снежок. Похолодает до -2...4°С. 7 января будет без осадков и около нуля.

"На Рождество зима в Украине оправится и вернется к своим морозным обязанностям. Снова появится гололедица. Не бегайте от дома к дому, или между домами", - добавила синоптик.

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5 января в Украине ожидается значительное потепление. На юге и юго-западе воздух прогреется до +14°С. Холоднее всего будет на северо-востоке, там столбики термометров не поднимутся выше +4°С. Дожди пройдут на севере и востоке страны, а также в некоторых западных и центральных областях.

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Дата
05
января

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