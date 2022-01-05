Потепление принесет осадки: где пройдут дожди

В Харькове и Сумах сегодня пройдет дождь. Фото: pixabay.com

5 января в Украине ожидается значительное потепление. На юге и юго-западе воздух прогреется до +14°С. Холоднее всего будет на северо-востоке, там столбики термометров не поднимутся выше +4°С.

Дожди пройдут на севере и востоке страны, а также в некоторых западных и центральных областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет дождливо, пасмурно и облачно. Температура воздуха днем составит +9°С.

Во Львове и Хмельницком в среду также пройдут дожди. Будет пасмурно, сплошная облачность. Днем до +8°С.

В Луцке и Ровно также мрачно и пасмурно. Днем воздух прогреется до +7°С, но пройдут дожди.

В Тернополе 5 января пройдет сильный дождь. Днем термометры покажут +8°С и будет пасмурно.

В Ивано-Франковске сегодня также будет пасмурно. Днем потеплеет до +13°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +11°С. Пройдет небольшой дождь и будет пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, но сухо. Днем будет около +14°С.

В Виннице сегодня будет до +10°С, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду днем в пределах +9°С и дождь. Будет пасмурно, установится сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, днем до +9°С.

В Кропивницком температура днем составит +10°С, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха в пределах +5°С. Пройдет небольшой дождь.

В Одессе 5 января - небольшая облачность без осадков. Температура днем будет достигать +10°С.

В Херсоне в среду днем потеплеет до +12°С, но тоже будет преобладать небольшая облачность.

В Николаеве сегодня также будет небольшая облачность, днем до +11°С.

В Запорожье температура днем составит +8°С, ожидается небольшая облачность.

В Харькове и Сумах сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем составит не выше +4°С, будет пасмурно.

В Днепре температура днем повысится до +7°С, будет облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +7...10°С.

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