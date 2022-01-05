В Украине объявили штормовое предупреждение

Одну из самых высоких вершин украинских Карпат засыпало снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В среду, 5 января, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Из-за непогоды объявили третий уровень опасности.

"5 января на высокогорьях Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

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В таких погодных условиях спасатели настоятельно советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;

- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;

- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.