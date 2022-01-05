В Украине объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 2340
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1071
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10431
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 981
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3870
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1062
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4770
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
7
5
5
11
13
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за &quot;трубы&quot; Медведчука
Закарпатье оказалось в шаге от экологической катастрофы из-за "трубы" Медведчука
Поляны Закарпатья покрыли ядовитые цветы невероятной красоты: фото растений
Поляны Закарпатья покрыли ядовитые цветы невероятной красоты: фото растений
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Видео
Все видео
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1926
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3159
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1611
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1971
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1206
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 09:25

В Украине объявили штормовое предупреждение

  Комментировать
В Украине объявили штормовое предупреждение
Одну из самых высоких вершин украинских Карпат засыпало снегом. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В среду, 5 января, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Из-за непогоды объявили третий уровень опасности.

"5 января на высокогорьях Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потепление принесет осадки: где пройдут дожди

В таких погодных условиях спасатели настоятельно советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;
- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;
- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 16804
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11754
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
7
 1 Просмотров: 11574
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 4 Просмотров: 11412
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 10872
Закарпатье
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
7
 Просмотров: 126
Нелегалы в новогоднюю ночь штурмовали границу Украины: не обошлось без курьезов
Нелегалы в новогоднюю ночь штурмовали границу Украины: не обошлось без курьезов Просмотров: 1116
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1323
Группа афганцев проникла в школу на Закарпатье
Группа афганцев проникла в школу на Закарпатье Просмотров: 2160
В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены
В Закарпатье сожгли машины журналиста и его жены Просмотров: 801
Больше всего комментируют
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
4
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
Голосов: 83
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть