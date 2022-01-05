Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода

По состоянию на утро 5 января в Закарпатье в результате поднятия грунтовых вод зафиксировали ряд подтоплений.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС региона.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Для откачки воды привлекли технику местных пожарно-спасательных подразделений.

"В целом в Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство", - говорится в сообщении.

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Также ночью сошли селевые потоки на дороги регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и Н09 в Рахове.

"В обоих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки автодорог. Движение транспорта восстановлено", - добавили спасатели.

Информация о последствиях погодных условий уточняется.

5 января на высокогорьях Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Из-за непогоды объявили третий уровень опасности.