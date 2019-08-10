Загадочное исчезновение и смерть: мужчину нашли мертвым посреди улицы

В Бердянске Запорожской области на улице обнаружили тело пропавшего 80-летнего мужчины. Фото - arzamasgid.ru

В Бердянске Запорожской области на улице обнаружили тело 80-летнего мужчины. Он из Мариуполя.

Несколько дней мужчинуы разыскивали родственники. Как оказался в курортном городке - не знают, пишут местные издания.

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При себе умерший не имел ни денег, ни документов. Родные уверяют полицию, что в Бердянске у него не было ни родственников, ни знакомых, к которым он мог бы поехать.

Обстоятельства исчезновения и смерти мужчины расследуют полицейские.

В Дубровице на Ровенщине полицейские нашли остатки 41-летнего мужчины, пропавшего еще в августе 2015 года. Его убил 53-летний товарищ, у которого тот гостил. Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе с сыном закопали тело погибшего недалеко от дома в лесной чаще.