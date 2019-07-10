Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы

Херсонку Ольгу Бунину с двумя сыновьями нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске. Семья приехала отдохнуть на море. Фото: instagram.com/Ольга Бунина

Сегодня, 10 июля, появились первые результаты экспертизы тел Ольги Буниной из Херсона и ее сыновей. Они погибли при невыясненных пока обстоятельствах в съемной квартире по ул. Мангубинской курортного Скадовска.

Эксперты областного бюро судебно-медицинской экспертизы провели вскрытия. Они подтвердили, что никаких травм или ранений, которые могли быть смертельными, на телах нет.

У обоих детей обнаружили ссадины в области носогубных складок. Они не имеют прямого отношения к гибели мальчиков. Однако могли образоваться, если детям что-то принудительно вводили через ингалятор, сообщает kherson.net.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людмила Синебок повесилась возле мертвых детей

Судмедэксперты не исключают, что дети и мать были отравлены. Токсикологическое исследование может длиться от 2 недель до месяца.

В квартире, где погибла мать и ее дети, не обнаружили никаких емкостей из-под химических веществ или лекарств, которые могут использоваться при самоубийстве. Поэтому в полиции не исключают версию убийства.

Херсонку 34-летнюю Ольгу Бунину и ее сыновей нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске 8 июля. У нее на голове был полиэтиленовый пакет. Ее сыновья лежали рядом. Видимых телесных повреждений на телах не было. Известно, что женщина была разведена. В Херсоне имела риэлтерское агентство.