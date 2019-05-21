Задержали женщину, которая молотком проломила ребенку голову

Фото: Виктория Балицкая

28-летнюю Марию с Сосновки на Львовщине, которая табуретом и молотком побила ребенка, взяли под стражу. Будут содержать 2 месяца без права внесения залога. За это время расследуют.

Ребенка она побила 17 мая. Пригласила ее к себе домой, где проходил ремонт, и напала, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. Пострадавшая Анна получила черепно-мозговую травму.

"Ребенок имела какие-то недоразумения с 7-летней дочкой обидчице. Пострадавшая Анна - сирота, ее воспитывает бабушка. Мария 7 лет отсидела за убийство отчима. В феврале этого года вышла из тюрьмы", - написала в Facebook член комиссии по отбору кандидатов на должности в патрульной полиции Львовской области журналистка Виктория Балицкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летнюю девушку изнасиловали 2 мужчин - СМИ

"Когда ребенок потерял сознание, ето чудовище в человеческом обличье закрыла ее в пустой квартире и пошла прочь. Тяжело ранен ребенок провел там всю ночь. Утром она вернулась и выпустила Анну. Девочка как-то дошла до центральной площади, а там ее увидели люди. Вызвали полицию и "скорую".

Ребенок, как сообщают врачи, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Бабушка Анны сутки не видела внуки. К полиции не обратилась. Сама искала ее ночью во дворах между домами.

Злоумышленницы грозит 8 лет тюрьмы.

В Харькове на детских площадках неадекватная женщина бьет чужих детей.