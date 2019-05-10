В Черновцах агресивана женщина напала на полицейского.
Инцидент произошел, когда правоохранители прибыли по вызову для урегулирования конфликтной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"Одна из сторон инцидента - 26-летняя черновчанка вела себя агрессивно и вызывающе по отношению к правоохранителям. Во время общения женщина выражалась нецензурной бранью в сторону сотрудников полиции и нанесла телесные повреждения полицейскому в область лица и повредила нагрудный жетон другого полицейского", - говорится в сообщении.
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Следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции задокументировала правонарушения и опросила свидетелей происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа.
В Млынове Ровенской области 51-летняя женщина покусала сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить повестку ее 21-летнему сыну. Пострадавший требует привлечь женщину к ответственности.
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