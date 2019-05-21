Руки отрезать без наркоза: женщина на игровых площадках бьет чужих детей

Автор: facebook В Харькове на детских площадках женщина бьет чужих детей

В Харькове на детских площадках неадекватная женщина бьет чужих детей.

Это происходит уже длительное время, написала в сообществе "Типичный Харьков" в Facebook Яна Сажнева. Она вместе со своим ребенком пострадала от рук неизвестного.

"Сегодня произошел такой инцидент, от которого до сих пор колотит. Вот эта мадам бегает по улице Академика Богомольца и на соседних и на детских площадках и бьет детей!" - написала Яна Сажнева.

Женщина стояла на остановке, ждала маршрутку. Сын ушел с другом на несколько метров на тренажеры.

"Прибежал через 3 минуты:" Там какая-то ненормальная нас прогнала матами оттуда ". Я выглянула из остановки и вижу, что это существо мчится на нас. Ударил моего сына, пощечина зарядила. Я ее отталкивала, кричала на нее. У меня истерика, сын побелел от ужаса... Не могла от нее уйти, она бросалась. Сын успел убежать, я - нет. Она и мне зарядила хорошенько в висок, пока пыталась вызвать полицию. Люди смотрели! Двое мужчин не выдержали и бросились на нее. Оттащили от меня, бросили на траву", - рассказала Яна.

Автор: facebook В Харькове на детских площадках женщина бьет чужих детей

Соцсети взорвались негодованием. Большинство предполагают, что женщина психически больна, если нападает на чужих детей.

"Видно, что она психически больна или обкуренная. Других вариантов нет". "Руки отрезать без наркоза, чтоб бить нечем было". "Клин клином, просто не нарвалась ещё, чтобы мозги на место стали,об стенку же не бьется". "Та пофиг мне на её болезнь. Мой ребенок не виноват ни в чем. Подойдет, буду пиз...ть так, что все болты в голове на место стали и вообще за себя боятся начнет". "Это больной человек. Надо, чтобы мужчины скрутили, не убивали, а скрутили, и вызывать полицию".

В женщине узнали местную Яну Жутовскую. Пользователи соцсети отмечают, что она может выпить лишнего. Проживающего вблизи площадки. Еще со школьных лет ее раздражало, что ее называли Яна. Не любила это имя. Поэтому она всегда говорила, что ее зовут Елена.

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По ее словам, женщина "бросалась еще на одну девушку и ее сына 3-4 лет".

"Приехали "копы", вызвали бригаду скорой. Она кричала, что пару дней ее подержат и она придет убивать наших детей! Отвезли ее. 4 человека написали заявления. В прошлом году она тоже бросалась на детей и матерей. Были сняты побои и передано все в полицию, но дело дальше не пошло. Она снова бегает по площадкам и колотит детей, плюется, матюки такие... Страшно. А если завтра вернется с ножом, кирпичом, палкой... Я в ужасе!" - добавила Сажнева.

Пьяная женщина на авиарейс Барселона-Киев устроила скандал и бросалась на пассажиров с бранью и кулаками. Инцидент произошел в пятницу, 17 мая. Женщине не понравились иностранные граждане, сидели рядом.