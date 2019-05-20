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понедельник, 20 мая 2019 12:43

10-летние дети помогли задержать воровку

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10-летние дети помогли задержать воровку
Женщина бежала, но дети побежали за ней, вызывая полицию. Фото: 4studio.com.ua

Львовские полицейские вместе с 10-летними детьми задержали воровку.

Пока один из парней играл в футбол, воровка вытащила у него смарт-часы, которые он оставил в куртке, пишет Zaxid.net

Другой парень увидел это и вместе с друзьями помог задержать злоумышленницу.

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Патрульные сообщают, что получили вызов о краже от 10-летних детей, которые догоняли воровку.

"Они играли в футбол и один из мальчишек подошел к своей куртке, которую оставил на время игры, посмотреть на смарт-часах время. Дети не подозревали, что за ними наблюдала женщина, которая сразу после 10-летнего парня подошла и похитила из куртки часы. Это увидел друг парня и начал кричать", - указано в сообщении.

Женщина бежала, но дети побежали за ней, вызывая полицию. Патрульные приехали на вызов через 5 мин. и задержали 27-летнюю львовянку. При себе она имела часы потерпевшего. На место вызвали мать парня, которая написала заявление, и следственно-оперативную группу.

В Одессе посреди улицы неизвестные ограбили мужчину на сумму ориентировочно 1,7 млн грн. Деньги были наличными, аккуратно упакованы.

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