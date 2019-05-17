У мужчины на улице украли 1,7 млн грн

В Одессе посреди улицы неизвестные ограбили мужчину на сумму ориентировочно 1,7 гривен. Деньги были наличными, аккуратно упакованы. Фото из открытых источников.

В Одессе посреди улицы неизвестные ограбили мужчину на сумму ориентировочно 1,7 млн грн. Деньги были наличными, аккуратно упакованы.

Деньги пострадавший должен был передать своему товарищу - частному предпринимателю через общего знакомого. Последний, получив деньги, направился к своему автомобилю, где на него напали неизвестные, передает УНН.

Злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле.

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Правоохранители начали досудебное расследование.

Работники Днепровского управления полиции получили сообщение о смерти 48-летней женщины в квартире на улице Бажова. Звонок поступил от 42-летнего киевлянина, сожитель умершей.