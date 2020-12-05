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суббота, 05 декабря 2020 14:20

Задержали подозреваемых в убийстве столичного музыканта
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Мужчины пытались спрятать тело убитого в бетоне
Фото: Київська міська прокуратура
Мужчины пытались спрятать тело убитого в бетоне
Мужчины пытались спрятать тело убитого в бетоне

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве 65-летнего музыканта Александра Деревянко.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 года рождения разработали план убийства для ограбления. Хотели завладеть деньгами, 2-мя квартирами и другими ценностями.

22 ноября злоумышленники избили музыканта, после чего удушилы.

"Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами, и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив бетоном. По результатам проведенных розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить злоумышленников и задержать их", - говорится в сообщении.

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Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз его видели в воскресенье 22 ноября около 14:20 в больнице №15 Подольского района по адресу ул. Кирилловская, 107. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram

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