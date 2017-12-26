Задержали подозреваемых в убийстве бывшего директора Укрспирта

Сергей Князев. Фото: hromadske

Правоохранители задержали группу подозреваемых в убийстве и.о. директора Укрспирта Виктора Панкова.

Сообщил на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев, передает hromadske.ua.

"Прекращено преступную деятельность группы, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сообщил Князев.

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Задержанные также причастны к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва у вуза 1 мая и покушения на другого бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня.

Полиция задержала преступную группу, которая отстреливалась из автосалона.