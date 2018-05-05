Задержали четвертого подозреваемого в избиении Найема

Подозреваемого в причастности к избиению народного депутата Мустафы Найема задержали в Азербайджане.

"Сегодня, 5 мая, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начато экстрадиционные процедуры", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сайте МВД.

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Автор: МВД Задержали преступника по прозвищу "Мага"

Задержанным оказался Магомед-Амин Саитов, также известный по прозвищу Мага. Он является одним из основателей боксерской промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс" в Киеве и учредителем ООО "Релакс-Компани".

30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафа Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертого арестовали в Азербайджане. Сторона подозреваемых в нападении на нардепа Мустафа Найем обвинила его в провоцировании конфликта.