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суббота, 05 мая 2018 16:59

Задержали четвертого подозреваемого в избиении Найема

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Подозреваемого в причастности к избиению народного депутата Мустафы Найема задержали в Азербайджане.

"Сегодня, 5 мая, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начато экстрадиционные процедуры", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сайте МВД.

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Автор: МВД
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Задержали преступника по прозвищу "Мага"

Задержанным оказался Магомед-Амин Саитов, также известный по прозвищу Мага. Он является одним из основателей боксерской промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс" в Киеве и учредителем ООО "Релакс-Компани".

30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафа Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга.

Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертого арестовали в Азербайджане.

Сторона подозреваемых в нападении на нардепа Мустафа Найем обвинила его в провоцировании конфликта.

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05
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