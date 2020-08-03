Заболели: апелляцию Антоненко перенесли из-за неявки всех 15 прокуроров

Автор: facebook.com/SteinarrTheAttorney Андрей Антоненко называет это саботированием, ведь 27 июля это заседание уже переносили

Апелляционный суд Киева перенес на 12 августа рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Андрея Антоненко - подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик в Facebook.

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"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко снова не состоялось. На этот раз - из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы", - говорится в сообщении.

Несколько прокуроров заболели коронавирусом, остальные ушли на самоизоляцию.

Почему не назначили других представителей обвинения, адвокаты не понимают. Антоненко называет это саботированием, ведь 27 июля это заседание уже переносили, сообщает 5 канал.

17 июля Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения Антоненко на 2 месяца. Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. 12 декабря 2019 года Нацполиция заявила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Их искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. 3-я подозреваемая по делу - военная медсестра Яна Дугар. Следователи считают ее сообщницей. В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех 3 к этому преступлению.