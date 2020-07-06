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понедельник, 27 июля 2020 11:37

"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте

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Автор: Анатолий Гаевский, Gazeta.ua
  Яна Дугар носит электронный браслет более пяти месяцев. Без разрешения органов следствия не может оставлять Новомосковский район Днепропетровской области с 13 декабря 2019-го.
Яна Дугар носит электронный браслет более пяти месяцев. Без разрешения органов следствия не может оставлять Новомосковский район Днепропетровской области с 13 декабря 2019-го.


Пять месяцев провела под домашним арестом военный медик Яна Дугарь, из них два - под круглосуточным. 12 декабря в прошлом году ей объявили подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Первый месяц было полное неприятие реальности, - рассказывает Дугарь. - Суды в Киеве, а у меня круглосуточный домашний арест в Новомосковском районе Днепропетровской области, где снимала квартиру. 13 декабря следователи повезли меня туда. Среди ночи проводили обыск до утра. Через два дня еду в Киев. Не поступили материалы дела - в тот же день возвращаюсь в Днепропетровскую область. Когда знакомые подвозили, когда своим ходом добиралась. Можно выезжать только с официальным основанием. Из дома выходить запрещено. Ни мусор выбросить, ни хлеба купить. Помогали соседи. Приезжали друзья с Кировоградщины, из Днепра".

В начале февраля Дугарь одели электронный браслет и заменили меру пресечения на ночной домашний арест: "Быть должна была теперь уже в военной части на Днепропетровщине, поэтому могла разве что сходить в магазин. В казарме провела еще три месяца".

25 мая Печерский суд изменил меру пресечения на залог в 168 тыс. грн. Территориально должна быть в Новомосковском районе Днепропетровской области: "Посчитали мой доход за 10 лет - полмиллиона гривен. В делах по тяжким преступлениям залог должен быть от 80 до 300 необлагаемых минимумов. Мне сделали нижний предел, - говорит Яна Дугарь. - Внести надо в течение пяти суток. Иначе следователи могли ходатайствовать о содержании под стражей. Друзья подбадривали: "Малая, максимум день-два, и соберем". Удалось менее чем за 3 часа. Деньги перечислили более пол тысячи людей со всей Украины и из-за рубежа. Я благодарна каждому".

Неравнодушные также перечисляют деньги на жизнь. Из декабря единственный доход - армейский оклад в 1045 грн.

"С браслетом привязана к розетке. Надо заряжать специальный гаджет, - рассказывает Дугарь. - От него нельзя отходить дальше метров 15. Был допрос у следователя, и я оставила прибор в авто адвоката. Тут же звонят: где трекер? В другой раз забыла поставить на зарядку, разрядился, не было связи. Приехал патруль. Проверили, дома ли я, не поврежден ли браслет".

Яна Дугарь изучает собственное личное дело - 38 томов, по 240-270 страниц каждый. Сейчас добивается изменения меры пресечения на поруки или личное обязательство.

13 июля суд отменил для Яны Дугар домашний арест, и отпустил на поруки. С нее сняли электронный браслет.

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Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии следствия, Яна Дугарь вела фотосъемку 15-18 июля вблизи места преступления. Доказательства и свидетельства очевидцев, что в то время она находилась в госпитале в Покровске Донецкой области - следствие и суд игнорируют. Другие подозреваемые по делу - врач Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко - в следственном изоляторе более 200 дней.

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