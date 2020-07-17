Убийство Шеремета: Антоненко оставили за решеткой

Военного и музыканта Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: prm.ua

Военному и музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, продолжили меру пресечения.

В следственном изоляторе он будет находиться еще 2 месяца. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева ночью 17 июля.

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О продлении меры пресечения в виде содержания под стражей ходатайствовала сторона обвинения.

Отметим, что досудебное следствие по делу завершено. А материалы передали для ознакомления стороне защиты.

Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. 12 декабря 2019 года Нацполиция заявила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу - военная медсестра Яна Дугар. Следователи считают, что она сообщница. В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению.