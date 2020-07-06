"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение

Автор: Анатолий Гаевский Яна Дугарь: "Следователи знали, какой будет мера пресечения, еще когда везли меня в Киев"

12 декабря 2019 военный медик Яна Дугарь узнала, что ее подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Я была на сессии во Львове. Сдала экзамен, ждала результат и зачетку, - рассказывает. - Вышла на перекур под университет. Ко мне подошли трое следователей: "У тебя подозрение по делу Шеремета". Хотелось кому-то звонить, писать, но мне запретили . Сманипулировали, а я не имела юридических знаний и повелась. Сказали, если не поеду с ними добровольно, закроют по 208 статье (задержание непосредственно после совершения преступления, на месте происшествия. - Gazeta.ua). я не знала даже, что это. Не было и протокола задержания. Сказали написать, что еду по своей воле, для дальнейших следственных действий".

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В тот день в Киеве состоялся брифинг по расследованию убийства Павла Шеремета с участием министра внутренних дел Арсена Авакова, тогдашнего генерального прокурора Руслана Рябошапки, президента Владимира Зеленского. Исполнителями преступления назвали пятерых: Яну Дугарь, детского хирурга Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, супругов, ветеранов российско-украинской войны Инну и Владислава Грищенко. Двум последним подозрение не объявлено.

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"Пресс-конференцию смогла посмотреть только через месяц. Когда она шла, следователи везли меня из Львова в Киев. Говорили:"Что ты переживаешь? Тебя посадят под домашний арест". То есть они уже знали, какой будет мера пресечения. Хотя имели только подозрение. После него должен быть допрос, следственные действия, судебное заседание", - говорит Яна Дугарь.

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Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии следствия, Яна Дугарь вела фотосъемку 15-18 июля вблизи места преступления. Пять месяцев она провела под домашним арестом. В мае меру пресечения изменили на залог, но территориально должна быть в Новомосковском районе Днепропетровской области. Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко в следственном изоляторе более 200 дней.