Дело Шеремета: арест Кузьменко продолжили

Срок содержания Кузьменко под стражей продлили до 13 сентября. Фото: Reuters

Печерский районный суд Киеваи продлил арест детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, арест проводлили на два месяца. Соответствующее решение принял судья Виталий Писанец, передает Уніан.

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"В зале заседаний также присутствовали лица, которые были готовы взять Кузьменко на поруки, среди них - народные депутаты 8-го и 9-го созывов Верховной Рады, а также активисты и волонтеры. Заслушав стороны и поручителей, судья постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания Кузьменко под стражей до 13 сентября ", - говорится в сообщении.

Гражданский муж подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко говорил о суициде не из-за смерти журналиста, как это на брифинге представила полиция, а из-за финансовых проблем. Полиция представила на брифинге не полную расшифровку разговора Петра Кияна и бойца 95-й бригады Власть Грищенко.