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четверг, 11 октября 2018 14:19

За руководителем юридической фирмы перед покушением следили

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За руководителем юридической фирмы перед покушением следили
Перед покушением за харьковским бизнесменом и основателем юридической компании "Легион" Владиславом Безруком следили несколько дней. Фото - ХОЧУ.ua

Перед покушением за харьковским бизнесменом и основателем юридической компании "Легион" Владиславом Безруком следили несколько дней.

Нападавший сделал не менее 7 выстрелов. Одна пуля попала в предпринимателя, еще 4 - в стену и 2 - встекло спортивного клуба YOD. Об этом на брифинге сказал начальник глава областной полиции Олег Бех.

"Пока не удалось установить личность нападавшего. Стрелял один человек, но у него были сообщники", - сказал Бех.

Безрук получил ранение в правую сторону грудной клетки, в области 6 ребра. Потерял много крови, его прооперировали. Сейчас мужчина в сознании. Следователи ждут разрешения медиков, чтобы пообщаться с ним.

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Дело расследуют как покушение на умышленное убийство.

В Харькове на ул. Клочковской вечером 10 октября из автомата стреляли в бизнесмена. Мужчина как раз выходил из спортклуба.

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