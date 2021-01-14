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четверг, 14 января 2021 14:43

Вынес 33 тыс. грн: дерзкий таксист ограбил АЗС
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На Киевщине таксист ограбил АЗС.

Мужчина похитил из кассы деньги и исчез, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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Мужчина похитил из кассы деньги и исчез
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Таксист вынес 33 тыс. грн
Грабителем оказался 36-летний житель Николаевщины

"В городе Иванков, что на Вишгородщине, злоумышленник оттолкнул сотрудницу, ворвался в автозаправочную станцию и похитил из кассы 33 тысячи гривен. После этого он скрылся на такси в неизвестном направлении. Полицейские оперативно установили службу такси и направление движения автомобиля. Вскоре группа реагирования патрульной полиции Вышгородского отдела полиции в селе Лютеж остановила разыскиваемую машину, которой передвигался злоумышленник", - говорится в сообщении.

Грабителем оказался 36-летний житель Николаевской области. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму 14 августа, около 2:00. Они проникли на территорию предприятия и вынесли сейф с деньгами.

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