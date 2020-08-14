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пятница, 14 августа 2020 18:13

Грабители вынесли сейф с деньгами
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В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму. Они проникли на территорию предприятия, обезвредили охранников и вынесли сейф с деньгами
Фото: hk.npu.gov.ua
В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму. Они проникли на территорию предприятия, обезвредили охранников и вынесли сейф с деньгами
В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму. Они проникли на территорию предприятия, обезвредили охранников и вынесли сейф с деньгами
В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму. Они проникли на территорию предприятия, обезвредили охранников и вынесли сейф с деньгами
В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму. Они проникли на территорию предприятия, обезвредили охранников и вынесли сейф с деньгами

В селе Екатериновка на Харьковщине 5 мужчин ограбили агрофирму 14 августа, около 2:00.

Они проникли на территорию предприятия и вынесли сейф с деньгами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Пятеро неизвестных в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Угрожая охраннику пистолетом, его связали скотчем и зашли на объект. Там был еще один охранник. Его тоже обезвредили. Двое злоумышленников остались с ним, другие пошли к админзданию предприятия и проникли в кабинет. Оттуда они похитили 3600 гривен наличными и вынесли металлический сейф, в котором находилось около 20 тысяч гривен. После этого они сели в машину и покинули место происшествия", - сказано в сообщении.

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Через 3 часа грабителей задержали в Московском районе Харькова. Ими оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом.

Установлено, что злоумышленники с ноября 2019 года совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям на территории других областей Украины.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Двое злоумышленников в масках проникли через окно в частный дом предпринимателя и вынесли сейф. Преступников задержали.

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Дата
14
августа

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